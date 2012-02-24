نشست مشترک اتاق بازرگانی کرمان و هیئت تجاری کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت اتاق بازرگانی کرمان هیئت تجاری و بازاریابی از اقلیم کردستان عراق روزهای هشتم تا یازدهم اسفند ماه در کرمان حضور خواهند داشت.

مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان با اعلام این خبر گفت: سرپرستی این هیئت با " یاسین رحیم فرج " نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق است.

عباس عسجدی افزود: بازدید از توانمندی های اقتصادی استان کرمان به خصوص در بخش های صنعتی و معدنی از برنامه های حضور این هیئت پنج نفره خواهد بود.

عسجدی با اشاره به این نکته که یک شرکت کرمانی موفق به ثبت یک شرکت با نام "کرمانیا" در عراق شده است افزود: راهبرد اتاق کرمان فراهم کردن زمینه حضور پررنگ واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در بازار عراق بر اساس قواعد رقابت پذیری مطلوب است.

حضور این هیئت پس از سفر اولین هیئت تجاری و بازاریابی استان کرمان به عراق و انجام مذاکرات با بخش های مختلف اقتصادی آن کشور صورت می پذیرد.

