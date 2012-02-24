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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

امام جمعه گرگان:

نامزدهای انتخابات در تبلیغات اسراف نکنند

نامزدهای انتخابات در تبلیغات اسراف نکنند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان به کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیه کرد تا از اسراف در تبلیغات پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: همچنین نامزدهای انتخابات از اتصال به مراکز زر و زور خودداری کنند.

وی اظهار داشت: چهره انقلاب اسلامی مطهر و پاک است و نامزدها با سیاه نمایی این چهره مطهر را خراب نکنند.

وی عنوان کرد: سلامت در انتخابات مسئله مهمی است و مجریان انتخابات باید سلامت انتخابات را تضمین کنند.

امام جمعه گرگان گفت: سلامت انتخابات سبب حضور گسترده مردم در این رویداد می شود و باید به شکلی به مردم تضمین داده شود.

وی با بیان اینکه سلامت و رقابت در انتخابات امری مهم است، تاکید کرد: نامزدهای انتخابات باید رقابت سالم داشته باشند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به اینکه برخی بین اصلاح طلب و اصولگرا فرق ایجاد می کنند به فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح طلب اصولگرا و اصولگرای اصلاح طلب اشاره کرد.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب خاصی است و باید اصوگرا باشد و در جاده اصلاحات حرکت کند.

وی بیان داشت: وقتی به سمت قله در حرکت هستیم، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشیم، پس باید مسیر را اصلاح کرد.

کد مطلب 1542257

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