نامزدهای انتخابات در تبلیغات اسراف نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: همچنین نامزدهای انتخابات از اتصال به مراکز زر و زور خودداری کنند.

وی اظهار داشت: چهره انقلاب اسلامی مطهر و پاک است و نامزدها با سیاه نمایی این چهره مطهر را خراب نکنند.

وی عنوان کرد: سلامت در انتخابات مسئله مهمی است و مجریان انتخابات باید سلامت انتخابات را تضمین کنند.

امام جمعه گرگان گفت: سلامت انتخابات سبب حضور گسترده مردم در این رویداد می شود و باید به شکلی به مردم تضمین داده شود.

وی با بیان اینکه سلامت و رقابت در انتخابات امری مهم است، تاکید کرد: نامزدهای انتخابات باید رقابت سالم داشته باشند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به اینکه برخی بین اصلاح طلب و اصولگرا فرق ایجاد می کنند به فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح طلب اصولگرا و اصولگرای اصلاح طلب اشاره کرد.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب خاصی است و باید اصوگرا باشد و در جاده اصلاحات حرکت کند.

وی بیان داشت: وقتی به سمت قله در حرکت هستیم، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشیم، پس باید مسیر را اصلاح کرد.