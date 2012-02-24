محموله حشیش در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس در تشریح خبر کشف محموله حشیش اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس فردی که با خودرو شخصی خود اقدام به تهیه و انتقال موادمخدر از استان فارس به استان های همجوار می کرد شناسایی و دستگیری این متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ محمد اسماعیل مصری ادامه داد: پلیس با بهره گیری از شیوه های پلیسی متوجه شد این فرد برای خرید محموله ای جدید به استان فارس عزمت کرده است بنا براین با هماهنگی قضایی و اقدامات پلیسی در قالب چند اکیپ و با تجهیزات کامل در یکی از محورهای خروجی شهر شیراز خودرو این متهم شناسایی و پس از تعقیب وی، خودرو متوقف و راننده آن دستگیر شد.

وی افزود: با هوشیاری پلیس در بازرسی از خودرو این متهم مقدار 24 کیلوگرم حشیش کشف شد و تحقیقات پلیس در این رابطه ادامه دارد.

یک کشته حاصل انفجار تانکر

انفجار لحظه ای تانکر یک کشته برجای گذاشت.

پس از اعلام این حادثه آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 8 به محل حادثه واقع در جاده شیراز سپیدان اعزام شدند. این حادثه که به علت عدم رعایت نکات ایمنی در یک تانکر رخ داد باعث فوت لحظه ای یک مرد 24 ساله شد.

آتش نشانان پس از حضور در محل جسد فرد متوفی را به عوامل اورژانس تحویل دادند. این عملیات با حضور سه نیرو 129 دقیقه بطول انجامید.

برخورد خودرو با ستون برق

برخورد خودرو با ستون برق یک مجروح برجای گذاشت.

پس از تماس با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان به محل حادثه واقع در دوکوهک اعزام شدند. این حادثه که در اثر برخورد خودروی پژو 206 با ستون برق رخ داد که آتش نشانان پس از حضور در محل ابتدا به ایمنی محل پرداخته و سپس با استفاده از قیچی هیدرولیک فرد مجروح را از خودرو بیرون آوردند.

خروج یک جسد

جسدی از عمق دو متری چاه خارج شد.

پس از تماس با 125 مبنی بر وجود جسد در کانال آب آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 10 به محل حادثه واقع در بلوار شهید شیرودی اعزام شدند. آتش نشانان پس از حضور در محل با استفاده از طناب جسد را از عمق دو متری خارج کرده وپس از قرار دادن درون کاور و جسد را به عوامل کلانتری تحویل دادند. این عملیات 50 دقیقه طول کشید.

سقوط در چاه

شخصی در چاهی به عمق 12 متر سقوط کرد.

امدادگران ایستگاههای 2،12 و 9 برای این حادثه به محل واقع در خیابان قصردشت اعزام شده و پس از حضور در محل با نصب کارگاه و با استفاده از تجهیزات چاه نوردی فرد مصدوم را از درون چاه بیرون آوردند.

این عملیات با حضور هشت نفر نیرو 69 دقیقه به طول انجامید.