بیانیه جبهه متحد اصولگرایان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه متحد اصولگرایان چهارمحال و بختیاری در خصوص انتخابات بیانیه ای صادر کرد:

در این بیانیه آمده است:

در آستانه نهمین دوره انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه هدف از تشکیل جبهه متحد اصولگرایان، ایجاد فضای هدفمند و اخلاق مدار در جریان فعالیتهای انتخاباتی است، در راستای نیل به این هدف مقدس، این جبهه، نکاتی را به شرح زیر اعلام می دارد:

1- بعد از بحث و بررسی مداوم و مستمر، استفاده از خرد جمعی و نظرات نخبگان سیاسی و فرهنگی استان، تحلیل کلیه نظرسنجی های موجود و بهره مندی از نظرات ستادهای اجرایی جبهه متحد در شهرستانها، با نظر به اینکه جریال اصولگرایی در همه حوزهای انتخابیه استان پیشرو است، به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف و ایجاد خلل در انسجام اصولگریان و به منظور حضور حداکثری مردم، جبهه متحد ضمن حمایت از همه نامزدهای اصولگرا، انتخاب اصلح را به عهده مردم واگذار می نماید.

2 - به همه کاندیداها به خصوص اصولگرایان توصیه می نماید، هر فرد با تکیه بر توانمندی های فردی و اجتماعی خود بدون تخریب و تخطئه دیگران نسبت به اقناع افکار عمومی برای جلب آرا اقدام کند.

3- تجربه ثابت کرده است اختلاف و تفرقه بین جریانهای اصیل انقلاب، زمینه های رشد قارچ گونه فرقه های منحرف، مغرض و معاند را فراهم کرده است، لذا از نخبگان، علماو اندیشمندان استان می خواهیم با رصد جامع فضای موجود، نسبت به آگاهی بخشی، شفاف سازی نقاط کور و ناپیدا، و روشن گری افکار عمومی برای انتخابی مناسب واصلح اقدام کنند.

4-همانگونه که مردم استان مطلعند، اصولگرایی به معنای حقیقی، اعتقاد راسخ به کلمه الله، اجتناب از هرگونه دروغ و تهمت و نیرنگ، ولایتمداری و ایمان خلل ناپذیر به راه و مسیر شهدا و امام شهدا است، پس صرف ادعای اصولگرایی نمی تواند نشانگر واقعیات و موجودیت افراد باشد، لذا با تحقیق کامل و معیار قرار دادن اخلاق نبوی و علوی و نصب العین کردن توصیه های رهبر عزیز انقلاب به انتخاب اصولگرای حقیقی، همت گماریم.

5- جبهه متحد بر خود فرض می داند در صورت خودنمایی جریان انحراف، فتنه و تحجر در هر یک از حوزه های انتخابیه استان بدون هیچ گونه تعارف سیاسی نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کند، لذا توصیه می شود برای تحقق اهداف مورد نظر، بیانیه های بعدی جبهه را رصد نمایید.

6 - مجلس، محمل دستیابی به آمال و منویات فردی و مادی نیست، بلکه تبلور اراده یک ملت است که خواهان توسعه ای پایدار، اقتصادی سالم، فرهنگی ارتقاءیافته، اجتماعی عاری از آسیب وامنیت و رفاهی همه جانبه و فراگیراست، پس هر کدام از نامزدها که در خود توان تحقق این خواسته های حداقلی را نمی بینند، به منشور اصولگرایی و شعور جمعی ومردمی احترام گذاشته و صحنه را به افراد توانمندتر واگذارکنند.

7- یکی ازآسیب های جدی انتخابات مجلس، نگاه قومی ، قبیله ای و طایفه گرایی است، همه ما می دانیم، امروز در فضای بیداری اسلامی کشورهای منطقه و نقش موثر ایران در این بیداری، و موضع گیری های خصمانه آمریکا و کشورهای غربی در خصوص مسائل هسته ای کشورو تحمیل تحریمهای کور و بی منطق ،همه جهانیان نظاره گر تصمیمات سرنوشت ساز مجلس نهم می باشند، پس فرهنگ مشارکت در انتخابات را بالا ببریم و از هر گونه بخشی نگری و قوم گرایی بپرهیزیم، زیرا این گونه نگاه لطمات جبران ناپذیری را به کشور و به دنبال آن به استان عزیزمان وارد خواهد نمود.

8- همه نامزد های انتخابات بدانند پیروزی و یا شکست در انتخابات آغاز کامیابی ها ویا ناکامی ها نیست. در یک نظام انتخاباتی ارتقاء یافته و پیشرفته، برنده و بازنده هر دو پیروزند زیرا همه به نظر و رای مردم احترام گذاشته و در مسیر اعتلا و توسعه کشور ادای دین و انجام وظیفه نموده اند، پس صرف نظر از هر نتیجه ای در پایان انتخابات، نظر مردم را محترم دانسته و در ایجاد فضای صمیمیت، همدلی و همگرایی بکوشیم.