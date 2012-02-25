قلعه "اژدهاپیکر" نیازمند مرمت/ بنا در آستانه ویرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، قلعه اژدها پیکر در شهر لار بر روی تپه ای در جانب شمالی شهر واقع شده است. استحکامات و تاسیسات داخلی آن چنان محکم و استوار بوده که در قدیم آن را طلسم کیانی می نامیده اند.

با توجه به یافته های موجود، قدمت قلعه اژدها پیکر به دوره پیش از اسلام می رسد و تا یک قرن پیش این قلعه مسکونی بوده است. قلعه اژدها پیکر روی یک سطح مرتفعقرار گرفته و طول آن 700 و پهنای آن 170 متر است.

این قلعه از سه بخش دیوار سنگی محاطی، قلعه بالایی و میانی تشکیل شده است. به جز قلعه بالایی و بنای مشهور به قبر مادر نادرشاه، بقیه قسمتهای قلعه ویران شده است.

قلعه اژدها پیکر

قلعه شهر اژدها پیکر که امروزه به آن قلعه اژدها پیکر می گویند مجموعه ای از یک قلعه یک برج یک چاه با دیواره ای سنگی و با عمق بسیار و تاسیاستی نظیر آب انبار ها و و استحکامات نظامی بوده که امروزه خرابه هایی از آنها باقی مانده است.

در حالیکه این آثر تاریخی یکی از مناطقی است که گردشگران از آن بازدید می کنند و با توجه به اینکه در آستان نوروز قرار داریم انتظار می رود مسئولان امر دستی بر سر این قلعه کشیده و آن را برای این ایام آماده کنند.

یک فعال میراث فرهنگی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: آنچه در اینجا باید بر آن تاکید کنم این است که این مجموعه را به اشتباه یک قلعه و چند مخروبه اطراف آن در نظر می گیرند حال آنکه این مجموعه یک قلعه شهر بوده که تا دامنه تپه ای که قلعه روی آن قرار دارد امتداد داشته است.

کاظم رحیمی نژاد ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر هیچگونه رسیدگی به این مجموعه نمی شود و علاوه برآنکه اکثر قسمتهای آن رو به نابودی است در سالهای اخیر این مکان تاریخی به محلی برای معتادان و تزریق مواد مخدر تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: مقایسه عکسهای قدیمی تر قلعه به عکسهای امروزی نشان می دهد که اثر چندانی از این مکان تاریخی باقی نمانده و طبیعتا تا چند سال آینده شاهد نابودی کامل این مجموعه تاریخی خواهیم بود.

این فعال میراث فرهنگی اظهار داشت: رسیدگی فوری به این قلعه تاریخی و سامان بخشیدن به وضعیت امنیتی و نگهداری آن الزامی به نظر می رسد.

وی با اشاره به دیوارنویسی معتادان بر روی این بنا گفت: معتادانی که برای تزریق مواد به این قلعه می آیند آنجا را تخریب و علاوه بر آن از نظر بهداشتی بازدید از بنا را برای دوستداران غیرممکن کرده اند.

رحیمی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آن محل از داشتن نگهبان نیز محروم است، بیان کرد: هر لحظه قسمتهایی از این بنا فرو می ریزد و شاهد تخریب قلعه اژدهاپیکر هستیم و در صورت ادامه این روند تا آینده ای نزدیک دیگر اثری از بنا نمی ماند.

این فعال میراث فرهنگی تاکید کرد: قلعه اژدهاپیکر در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به مرمت نیاز دارد از این رو مسئولان امر باید هرچه سریعتر برای مرمت آن اقدام کنند.

به گزارش خبر، با توجه به اینکه ایام نوروز نیز نزدیک است رسیدگی به وضعیت این قلعه یکی از ضرورتهای شهرستتان به شمار می رود.