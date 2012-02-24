نامزدها در مدار قانون حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان اظهار داشت: همه ما باید زبان خود را از حرفهای کذب ، دروغ و ناروا حفظ کنیم. کذب از اخلاق اسلامی به دور است.
وی ادامه داد: در قرآن کریم بر تربیت صحیح و پرورش انسان تاکید زیادی شده است و اولیا نیز نقش بسیار مهمی در تربیت دینی دارند. باید در این راه وظیفه خود را به خوبی ایفا کنند.
امام جمعه برازجان اضافه کرد: دروغ از گناهان کبیره است که در آیات و روایات زیادی انسانها را از دروغ گفتن بر حذر داشتهاند. کلام صحیح و معتبر انسان میتواند او را روسفید کند و سخن بد او را روسیاه میکند.
وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم ایران همواره در انتخابات حضور گستردهای داشتهاند و حضور و مشارکت در انتخابات لبیک به آرمانهای نظام و انقلاب است.
مصلح ادامه داد: حضور در انتخابات وظیفه شرعی است. حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات موجبات تقویت ارکان انقلاب است و در تقویت بیداری اسلامی نیز تاثیر بسیار زیادی دارد.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: بالا بودن میزان رای مردم بر اعتبار نظام اسلامی میافزاید و همه ما وظیفه داریم در انتخابات حضور پیدا کنیم.
امام جمعه برازجان خواستار ایجاد فضای همدلی در سطح جامعه شد و افزود: باید از حرکات تفرقهافکنانه پرهیز شود و باید در مسیر همدلی و اتحاد حرکت کنیم.
وی ادامه داد: همه نامزدها باید به هم احترام بگذارند و رقابتها باید در پایان انتخابات به رفاقتها تبدیل شود و همه در مسیر رشد و تعالی نظام و انقلاب حرکت کنیم و در این مسیر با هم همسو باشیم.
مصلح خواستار پرهیز کاندیداها و اعضای ستاد آنها از اسراف و ریخت و پاشها شد و گفت: ستادهای انتخاباتی باید از تبلیغات رنگین و پرهزینه و برپایی میمهانیهای سنگین پرهیز کنند.
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