ضرورت مشارکت پرشور در انتخابات/ در نبرد نابرابر هسته ای پیروز بوده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی در دومین گردهمایی علمی - نجومی دانشجویان و جوانان که به مناسبت تجلیل از مقام شامخ شهدای هسته ای و روز فناوری فضایی در سالن طالقانی بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای فرانسه و آلمان در فناوری هسته ای فعالیت داشتند و اولین بار آلمانیها شروع به ساخت رآکتور هسته ای کردند اما هیچگاه دانش هسته ای را به کشور ما انتقال نمی دادند.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای غربی و استکباری می خواهند ما صرفا یک کشور مصرف کننده باشیم، ادامه داد: این در حالیست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف و به ویژه انرژی هسته ای توانمندی های زیادی را به دست آوردیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای امام راحل که امروز مقام معظم رهبری با همان صلابت و اعتقاد راسخ این سیاست را دنبال می کند توانستیم این تغییر نگرش علمی را ایجاد کنیم و دانشمندان و فارغ التحصیلان کشور در این راه گامهای بلندی بردارند.

بروجردی ادامه داد: تمام اراده قدرتهای بزرگ این بوده که ما بر دانش هسته ای مسلط نباشیم ولی عملا در این مصاف نابرابر ملت ایران پیروز بوده است.

وی با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در زمینه فناوری هسته ای، افزود: پاسخ آمریکا، انگلیس و فرانسه را ما در صحنه عمل دادیم، آنها قطعنامه صادر کردند اما ملت ایران و فرزندان غیور این مرز و بوم مستحکم ایستادند و توانستند بر این دانش مسلط شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به پیشرفتهای کشورمان در عرصه هوا فضا اشاره کرد و بیان داشت: اولین پرتابی که توسط ماهواره سفیر و امید صورت گرفت بسیاری از کشورها اعلام کردند که این موضوع تبلیغات ایرانی هاست در حالیکه امروز همگان از پیشرفتهای ایران در این عرصه شگفت زده شده اند.

وی افزود: ایران اسلامی امروز هم در عرصه هسته ای و هم در عرصه فضایی و تسلیحات پیچیده نظامی یکی از قدرتهای منطقه است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز ما در مسیری قرار داریم که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله اولین قدرت منطقه خواهیم بود و به تعبیر مقام معظم رهبری امروز در تولید علم و دانش عملا از برنامه جلو هستیم.

بروجردی همچنین در ادامه سخنان خود به اهمیت انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: نقش مجلس شورای اسلامی در کشورمان یک نقش اساسی و بی بدیل است.

وی اظهار داشت: نماینده مردم در مجلس باید انقلابی، کاردان و با تجربه باشد تا محکم و استوار از منافع ملی در برابر استکبار جهانی دفاع کرده و دولت را ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذ شده نماید.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، افزود: ما محکم و استوار در محضر مردم خواهیم بود تا در روز 12 اسفند در معرض تصمیم گیری آنها قرار بگیریم و هر تصمیمی که بگیرند ما به آن افتخار می کنیم.