تدوام بازداشت فعالان عربستانی/ خنثی سازی توطئه علیه رهبران دینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، منابع وابسته به مخالفان سعودی اعلام کردند: نیروهای امنیتی وابسته به رژیم "حبیب المعاتیق" شاعر عربستانی ساکن "الربیعیه" را عصر چهارشنبه گذشته بازداشت کرده اند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی المعاتیق را در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند و اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

برخی از فعالان مخالف رژیم آل سعود بازداشت این شاعر را سرآغازی بر محدودیتهای بیشتر آزادی بیان دانستند و اعلام کردند: بازداشت المعاتیق در این برهه حساس منطقه در ادامه سریال بازداشتهای بی رویه فعالان و روشنفکران است به ویژه که از سرنوشت بسیاری از دستگیر شدگان خبری نیست و به خانواده برخی دیگر نیز اجازه دیدار با عزیزانشان را نمی دهند.

فعالان مذکور از سازمانهای حقوق بشری بین المللی و داخلی خواستند که به مسئولیت خود در قبال این افراد که بدون دلیل بازداشت شده اند عمل کنند و از آزادی بیان حمایت کنند.

از سوی دیگر "شیخ محمد العبیدان" از روحانیون عربستانی هر گونه اظهار نظری درباره شیخ الصفار از روحانیون برجسته مناطق شرقی در مطبوعات عربستان را تکذیب کرد.

این در حالی است که یک تحلیلگر سیاسی مخالف سیاستهای رژیم آل سعود با نام اختصاری "ز-ف" گفت: هدف از این اقدامات مطبوعات رسمی ایجاد فتنه در میان شیعیان به ویژه پس از اتحاد جبهه آنها علیه رژیم است.

از سوی دیگر برخی تحلیلگران دیگر عربستانی با اشاره به فهرست 23 وزارت کشور عربستان اعلام کردند: افرادی که عضو این لیست هستند با توجه به نبود قانون جزایی معتبر در کشور طبیعی است که خودشان را تسلیم نکنند.

آنها تاکید کردند: دستگاه قضایی عربستان شفاف نیست و رویکرد طایفه ای در حل پرونده ها دارد زیرا در حالی که بسیاری از افراد بی گناه را همچنان در زندان نگه داشته است بسیاری از تروریستهای سلفی را آزاد کرده تا دوباره به کشتار افراد بی گناه بپردازند.

فعالان سیاسی عربستانی همچنین اعلام کردند: "حسین البرکی" و "موسی المبیوق" به همراه سه نفر دیگر در حالی که اتهامی علیه آنها ثابت نشده است 50 روز است در بند رژیم سعودی به سر می برند.