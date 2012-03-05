توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه ریزی های صورت گرفته در تعیین وابسته های کار جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها، گفت: ابتدا باید تعریف شود که وابسته کار چه اقداماتی می تواند انجام دهد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور حقوقی اظهار داشت: در کشورهایی که تعداد قابل توجهی از ایرانیان حضور دارند و نیاز به حمایت هایی در زمینه های کار و اشتغال دارند، ما وابسته کار ایرانی داریم.

حبیب زاده خاطر نشان کرد: هم اکنون در دو کشور کویت و قطر که تعداد قابل توجهی از ایرانیان در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، وابستگان کار ایران حضور دارند و حمایت های زیادی نیز از نیروی کار ایرانی در آن کشورها به عمل می آورند و نبود آنها نیز یک خلاء در این بخش محسوب می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز وابستگان ایرانی در این دو کشور حضور دارند و فعالیت های مربوط به خودشان را انجام می دهند.

قائم مقام سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل، افزود: اما در مورد کشورهای دیگر مانند استرالیا ما وابسته کار داشتیم و با یک ارزیابی که برای این موضوع شد و با توجه به روابط سیاسی ایران با برخی کشورها، احساس شد که فضایی وجود ندارد که وابسته کار بتواند رسما کار خاصی انجام دهد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور حقوقی، گفت: البته این موضوع به این معنا نیست که دیگر اعزام نیروی کار به استرالیا صورت نمی گیرد و حمایت از نیروی کار وجود نخواهد داشت، اما باید دید که وابسته کار چه کارهایی را می تواند انجام دهد.

حبیب زاده تصریح کرد: با ارزیابی جوانب امر تصمیم گرفته شد که پس از اتمام مدت ماموریت وابسته قبلی کار ایران در استرالیا، فعلا وابسته جدیدی تعیین نشود چون احساس نیاز نمی شود.

به گفته وی، هرجا که در حال حاضر احساس نیاز بشود که حضور وابسته کار می تواند در حمایت از نیروی کار ایرانی مقیم و شاغل در آن کشورها و یا در اعزام نیروی کار به خارج همراه با فایده باشد می توان پیگیری کرد و البته وزارت خارجه نیز نمی تواند مخالفتی داشته باشد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور حقوقی، با بیان اینکه فعلا 2 وابسته کار ایران در قطر و کویت مشغول به فعالیت هستند، از بررسی برای اعزام وابسته های جدید به سایر کشورها سخن گفت و افزود: اگر بررسی ها در مورد کشوری برای اعزام وابسته کار نتیجه بدهد طبیعتا این کار انجام خواهد شد.