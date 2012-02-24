نامزدها وعده های واهی ندهند/ انتخابات مایه اقتدار ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: حضور فعال مردم در جمعه آینده، سبب می شود تا نظام جمهوری اسلامی مستحکم تر به فعالیت دینی و عقیدتی خود در جهان اسلام ادامه دهد.

وی اظهار داشت: وحدت، اقتدار و پیشرفت های امروز ملت ایران به مدد تبعیت مردم از ولایت فقیه بوده و این ابهت و اقتدار، در روز 12 اسفند به منصه ظهور خواهد رسید.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمن دیگر از طریق حملات نظامی نمی تواند بر ملت ایران رخنه کند، تصریح کرد: استکبار جهانی از مدتها قبل برای ایجاد اغتشاش در انتخابات ایران برنامه ریزی کرده است.

طبرسی با بیان اینکه مردم با حضور پرشور خود در 12 اسفندماه 90 تمام توطئه ها و ترفندهای دشمن را به زباله دان تاریخ خواهند سپرد، یادآور شد: دشمن می خواهد با مخدوش کردن انتخابات، چهره جمهوری اسلامی ایران را در جهان ناهمگون جلوه دهد.

وی در ادامه با قدردانی از شورای نگهبان قانونی اساسی به واسطه بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هر نامزدی که مورد تایید این شورای محترم شده، برای ما نیز مورد احترام خواهد بود.

خطیب جمعه مرکز استان با تاکید بر اینکه مردم باید نامزدی اصلح، دوستدار مردم، راستگو، عدالت محور و سالم را روانه خانه ملت کنند، افزود: نامزدها نباید برای تصاحب کرسی مجلس که زودگذر بوده، وعده های دروغین و غیرقابل اجرا بدهند.

طبرسی در ادامه به اقدام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قطع واردات نفت و انرژی به کشورهای استعمارگر علیه ایران اشاره کرد و افزود: این کشور اکنون به درجه ای از اقتدار رسیده که دیگر کشورهای جهان نمی توانند با آن مقابله کنند.