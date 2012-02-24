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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

حجت الاسلام سبحانی:

وعده های نامزدها درخور حوزه نمایندگی باشد

وعده های نامزدها درخور حوزه نمایندگی باشد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: امام جمعه گنبدکاووس تاکید کرد: وعده های نامزدهای انتخابات باید در خور حوزه نمایندگی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن سبحانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گنبدی افزود: نامزدها از دادن وعده های بی اساس به مردم خودداری کنند و با مردم صادق باشند.

وی اظهار داشت: انتخابات مهمترین مسئله در کشور است و امیدواریم همه کسانیکه واجد شرایط رای دادن هستند پای صندوقهای رای حاضر شوند.

وی عنوان کرد: انتخاب یک تکلیف شرعی است و مردم به وعده های پوچ دشمنان برای حضور کمرنگ در انتخابات توجه نکنند.

حجت الاسلام سبحانی بیان داشت: باید فردی وارد مجلس شود که معتقد به اسلام، ولایت فقیه، رهبری باشد زیرا محوریت نظام، اسلامیت است.

امام جمعه گنبدکاووس گفت: رهبری پیامبرگونه و الهی مقام معظم رهبری سبب شد که توطئه های دشمنان بی اثر بماند و ملت ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند.

وی با اشاره به شناخت قرآن و اصول دین و معرفت افزود: این اصول و باورهای دینی باید در جوانان نهادینه شود.

کد مطلب 1542271

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