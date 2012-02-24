اسلام، رهبری و وحدت سه عنصر ارزشمند نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد احمدی در خطبه های این هفته نمازجمعه بیارجمند به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ایشان همه را موظف به برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری و پرشور کردند و مسئولیت انتخاب اصلح را به عهده همه آحاد جامعه بصیر و متدین ایران اسلامی گذاشتند.

وی سه عنصر اسلام، رهبری و وحدت را از عناصر ارزشمند نظام دانست و بر ایستادگی مردم همیشه در صحنه ایران بر اصول و ارزشهای انقلاب خود تاکید کرد.

این استاد اخلاق به تمرکز کشورهای خارجی بر انتخابات نهمین دور از مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان برای این انتخابات سرمایه‌گذاری فراوانی کرده‌اند تا بتوانند مانع وحدت و حضور مردم در چای صندوق های رای بشوند.

احمدی با تاکید بر اینکه دشمنان خارجی و داخلی به دنبال بازآفرینی فتنه 88 هستند، گفت: ملت ایران با پشتوانه سیاسی و فهم صحیح از اوضاع کشور و منطقه پشت صحنه‌ها را می‌بینند و حقایق را درک می کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر وحدت نباشد مردم دلسرد می‌شوند و دشمن از این فرصت استفاده می‌کند، گفت: رهبری بی‌نظیر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همواره در سخنان خود در برابر تمام تهدیدات و تلاش دشمن برای تخریب نظام، بر وحدت توصیه می کنند.