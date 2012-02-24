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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

احمدی:

اسلام، رهبری و وحدت سه عنصر ارزشمند نظام است

اسلام، رهبری و وحدت سه عنصر ارزشمند نظام است

بیارجمند - خبرگزاری مهر: خطیب جمعه بیارجمند، اسلام، رهبری و وحدت را سه عنصر ارزشمند نظام عنوان کرد و گفت: ایستادگی بر اصول و ارزشهای انقلاب از مولفه های مهم به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد احمدی در خطبه های این هفته نمازجمعه بیارجمند به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ایشان همه را موظف به برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری و پرشور کردند و مسئولیت انتخاب اصلح را به عهده همه آحاد جامعه بصیر و متدین ایران اسلامی گذاشتند.

وی سه عنصر اسلام، رهبری و وحدت را از عناصر ارزشمند نظام دانست و بر ایستادگی مردم همیشه در صحنه ایران بر اصول و ارزشهای انقلاب خود تاکید کرد.

این استاد اخلاق به تمرکز کشورهای خارجی بر انتخابات نهمین دور از مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان برای این انتخابات سرمایه‌گذاری فراوانی کرده‌اند تا بتوانند مانع وحدت و حضور مردم در چای صندوق های رای بشوند.

احمدی با تاکید بر اینکه دشمنان خارجی و داخلی به دنبال بازآفرینی فتنه 88 هستند، گفت: ملت ایران با پشتوانه سیاسی و فهم صحیح از اوضاع کشور و منطقه پشت صحنه‌ها را می‌بینند و حقایق را درک می کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر وحدت نباشد مردم دلسرد می‌شوند و دشمن از این فرصت استفاده می‌کند، گفت: رهبری بی‌نظیر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همواره در سخنان خود در برابر تمام تهدیدات و تلاش دشمن برای تخریب نظام، بر وحدت توصیه می کنند.

کد مطلب 1542274

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