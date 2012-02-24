"گاندو" و "پنگول" با هم آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بازی رایانه ای "گاندو" گه از هفته گذشته روانه بازار شده است، عصرامروز در مراسم باشکوهی به دیدار پنگول عروسک محبوب کودکان می رود تا در مهمانی رنگین کمان به کودکان نیز معرفی شود.

یکی از اهداف ترتیب دادن این آشنایی ، معرفی کاراکتر "گاندو" به کودکان و نوجوانان بوده است تا این تمساح پوزه کوتاه از طریق تلویزیون رونمایی شود .

گاندو با در کنارهم قرار گرفتن پنگول معرفی می شود و این کاراکتر با بازیگوشی های پنگول با چهره ای متفاوت خودش را نشان می دهد.

لازم به ذکر است کاراکتر "گاندو" برگرفته از یک تمساح واقعی است که در چابهار زندگی می کند.این تمساح به انسان آزار نمی رساند و گاندو به کاراکتر فانتزی تبدیل شده است.

داستان این انیمیشن از انتقال دوست گاندو به باغ وحش آغاز می شود که این تمساح با شنیدن خبر این جابه جایی بسیار ناراحت می شود. موشی که در همسایگی گاندو زندگی می کند برای نجات این تمساح به قفس او می رود، قفل را باز می کند و گاندو را نجات می دهد. بعد از آزادی گاندو همه حیوان ها از او می خواهند که قفل در قفس های آنها را نیز باز کند تا به گاندو کمک کنند دوست خود را بیابد اما ازاینجا ماجرا راه دیگری را طی می کند.