دعوت از 10 بانو به اردوی تیم ملی / افزایش زنان فوتبالیست مازندران

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بازیکنان به همراه دیگر دعوت شدگان، خود را برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا و تورنمنت بین المللی سریلانکا آماده می کنند.



وی بیان داشت: در رده سنی جوانان، مربیان تیم ملی 32 بازیکن را به اردو دعوت کردند که از این تعداد هفت نفر مازندرانی هستند.

بوداغی گفت: فاطمه متولی، زهرا خدابخش و فاطمه گرائیلی سه بازیکن مازندرانی دعوت شده به این اردو هستند.

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران افزود: مهسا درویشی، المیرا کرباسی، نیلوفر رفیع پور، کبری رستمی، بهاره مومنی، زهرا لطف‌ آبادی و نیلوفر خواجوی بانوان مازندرانی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان هستند.



بوداغی ادامه داد: این اردو از هشتم تا سیزدهم اسفند در کمپ تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.



وی، از دعوت سه ملی پوش مازندرانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان خبر داد و گفت: این سه بازیکن مازندرانی به همراه 15 بازیکن دیگر ، از 13 اسنفد به مدت پنج روز در کمپ تیمهای ملی تمرینات خود را زیر نظر مربیان برگزار خواهند کرد.