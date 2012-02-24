تبلیغات اسلامی نقش تاثیرگذار در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی در جامعه دارد

به گزارش خبر گزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در دیدار کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه فعالیت های فرهنگی و مذهبی به عنوان یک اصل مهم در توسعه جوامع است افزود: فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی با اعتقادات مردم سروکار دارد و به همین خاطر باید در زمینه بروز رسانی فعالیت تلاش بیشتر صورت بگیرید.

وی با تاکید بر اینکه شرط موفقیت سازمان تبلیغات اسلامی به روز بودن فعالیت های آن است در عین حال ادامه داد: در حال حاضر تبلیغات اسلامی توانسته در فضای مجازی و سایبری فعالیت گسترده صورت دهد.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه مسئله تبلیغات دینی و فرهنگی چیزی نیست که کسی منکر آن باشد افزود: تبلیغات دینی و فرهنگی با تبلیغات کالا قابل مقایسه نیست چرا که این تبلیغ با اعتقادات مردم ارتباط دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه تبلیغ یک رسالتی الهی است ادامه داد: رسالت تبلیغات دینی و فرهنگی همواره با خطرات و زحماتی مواجه است و تنها رسالتی موفق خواهد بود که ترس از خدا را به دنبال داشته باشد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اهمیت تبلیغ و توجه نشان دادن به کیفیت و کمیت آن افزود: گرچه تأمین بودجه از ضروریات تبلیغ فرهنگی و دینی است اما مهمتر از آن وجود اصل نیروی کارآمد انسانی است.

وی، با تأکید بر اهمیت فعالیت های سایبری در فضای مجازی افزود: امروز فضای مجازی اهمیت خود را نشان داده است و به نظر می رسد بازدهی خاص خود را دارد به طوری که هم خاصیت روشنگری و جذب دارد و راه مناسبی برای تبلیغات دینی و فرهنگی است.

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