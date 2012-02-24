تبلیغات اسلامی نقش تاثیرگذار در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی در جامعه دارد

به گزارش خبر گزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در دیدار کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه فعالیت های فرهنگی و مذهبی به عنوان یک اصل مهم در توسعه جوامع است افزود: فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی با اعتقادات مردم سروکار دارد و به همین خاطر باید در زمینه بروز رسانی فعالیت تلاش بیشتر صورت بگیرید.
وی با تاکید بر اینکه شرط موفقیت سازمان تبلیغات اسلامی به روز بودن فعالیت های آن است در عین حال ادامه داد: در حال حاضر تبلیغات اسلامی توانسته در فضای مجازی و سایبری فعالیت گسترده صورت دهد.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه مسئله تبلیغات دینی و فرهنگی چیزی نیست که کسی منکر آن باشد افزود: تبلیغات دینی و فرهنگی با تبلیغات کالا قابل مقایسه نیست چرا که این تبلیغ با اعتقادات مردم ارتباط دارد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه تبلیغ یک رسالتی الهی است ادامه داد: رسالت تبلیغات دینی و فرهنگی همواره با خطرات و زحماتی مواجه است و تنها رسالتی موفق خواهد بود که ترس از خدا را به دنبال داشته باشد.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اهمیت تبلیغ و توجه نشان دادن به کیفیت و کمیت آن افزود: گرچه تأمین بودجه از ضروریات تبلیغ فرهنگی و دینی است اما مهمتر از آن وجود اصل نیروی کارآمد انسانی است.
وی، با تأکید بر اهمیت فعالیت های سایبری در فضای مجازی افزود: امروز فضای مجازی اهمیت خود را نشان داده است و به نظر می رسد بازدهی خاص خود را دارد به طوری که هم خاصیت روشنگری و جذب دارد و راه مناسبی برای تبلیغات دینی و فرهنگی است.
سایت '"تبیان" در حوزه فعالیت های مجازی فعالیت های منحصربه فردی دارد
همچنین مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان فعالیت گسترده حوزه انفورماتیک و فعالیت های استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سایت '"تبیان" در حوزه انفورماتیک و فعالیت های مجازی فعالیت های منحصربه فردی دارد
حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه در وهله اول این سازمان با عنوان بازوی فرهنگی و دینی عمل می کند، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی تنها سازمانی است که در زمینه اعتقادات تمام مردم سروکار دارد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این سازمان به دوبخش مردمی و دستگاههای دولتی تقسیم می شود ادامه داد: حوزه های علمیه، هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی و قرآنی از جمله های فعالیت های مردمی این سازمان است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون هیچ دانشگاهی در زنجان وجود ندارد که با سازمان تبلیغات تفاهم نامه فرهنگی و دینی نبسته باشد گفت: در کارنامه موفق این سازمان همین بس که سال گذشته در جشنواره شهید رجایی رتبه اول فرهنگی استان را به خود اختصاص داده بود.
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