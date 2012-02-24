صحنه انتخابات به میتینگ ملی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه های نمازجمعه شیراز با تاکید بر حضور مردم در صحنه انتخابات افزود: انتخابات یعنی تجلی جمهوریت نظام که در این راستا قانون اساسی تمام اختیارات را به مردم داده است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات دارای سه رکن اساسی است، یادآور شد: حضور مردم، رفتار داوطلبین و ایجاد زمینه مناسب از طرف دولت به عنوان رکن های اصلی در انتخابات مطرح هستند.

امام جمعه موقت شیراز تصریح کرد: دشمنان انقلاب تحریم انتخابات را به عنوان اولین نقشه خود مد نظر داشتند که با توجه به حضور مردم در 22 بهمن ماه این نقشه منتفی شد و امروز به فکر کاهش حضور مردم هستند.

حجت الاسلام رضوی اردکانی ادامه داد: اما به طور یقین حضور مردم در این انتخابات چشمگیر خواهد بود و مردم نیز باید توجه داشته باشند علاوه بر حضوری پر رنگ، انتخابی مناسب نیز داشته باشند و به سوابق افراد توجه کامل کنند.

وی با بیان اینکه ولایتمداری مهمترین اولویت انتخاب مردم برای حضور نمایندگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد یادآور شد: دینداری و ولایتمداری مشخصه یک کاندیدای معتبر از سوی مردم است زیرا ولایت فقیه حرف اول و آخر است.

امام جمعه موقت شیراز تاکید کرد: نماینده ای که خود را برای انتخاب شدن آماده می کند باید از تمام مباحث مطلع باشد به خصوص اینکه وظیفه اصلی یک نماینده قانونگذاری و نظارت بر اعمال قانون است.

حجت الاسلام رضوی اردکانی در خصوص وظیفه دولت در برگزاری انتخابات مناسب نیز یادآور شد: دولت باید زمینه های مساعد برگزاری یک انتخابات مناسب را آماده کند که خوشبختانه این حرکت بزرگ انجام شده است.

مردم گرانفروشان را تحریم کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام خرید و رفت و آمد مردم به بازار تاکید کرد: گرانفروشی بی دینی است.

امام جمعه موقت شیراز افزود: اینکه افزایش نرخ دلار و یورو را دلیل گران شدن اجناس مطرح می کنند مورد قبول نیست زیرا اجناس داخلی که با دلار خریداری نمی شود.

حجت الاسلام رضوی اردکانی تصریح کرد: مردم گرانفروشان را تحریم کنند و از آنها خرید نداشته باشند تا خودشان اصلاح شوند.