مردم به فتنه گران، منحرفان و هواداران مکتب ایرانی رای ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار کرد: خدمتی که خواجه نصیرالدین طوسی به اسلام کرد را کمتر دانشمندی در جهان اسلام تکرار کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس خبرگان رهبری افزود: وی در روزگاری که مغولان همه مسلمین را به خاک و خون می کشیدند و کسی قدرت دفاع خود را هم نداشت با نفوذ به دستگاه مغولان، هلاکوخان به عنوان فرمانروای آنها را مسلمان کرد و اینگونه اسلام را از دست این جلادان نجات داد.



وی با انتقاد از حرکت کند کشور در علوم تربیتی و اسلامی گفت: امور تربیتی بسیار مهم است به خصوص در آموزش و پرورش، ولی متاسفانه ما در بخش علوم تربیتی و اسلامی حرکت مناسبی در کشور نداشته ایم که جا دارد این عدم پیشرفت با همکاری دانشمندان و مسئولان کشور جبران شود و سرعت حرکت ما در این بخش به بخشهای دیگر همانند فیزیک، نانو فناوری، هسته ای و پزشکی برسد.



آیت الله حیدری به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در انتخابات اصل مهم مشارکت حداکثری مردم در رای گیری است. به خصوص این انتخابات که به علت شرایط روز جهانی و بیداری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و چشم جهان به حضور مردم در این صحنه است.



امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: طبق فتوای برخی علمای اسلامی، حفظ نظام اسلامی از واجب ترین امور هر فرد است به همین دلیل به علت اینکه حضور گسترده در انتخابات تضمن کننده حیات نظام جمهوری اسلامی است؛ شرکت در انتخابات برای هر فرد ایرانی واجب است.



وی افزود: چشم طمع دشمنان به دنبال این انتخابات است و آنها منتظر حضور کم فروغ مردم هستند به همین دلیل انتظار می رود مردم با حضور خود، دشمنان اسلام را بار دیگر مایوس کنند.



این استاد حوزه عملیه اهواز عنوان کرد: طبق نظرسنجی های صورت گرفته، شرکت مردم در انتخابات بالای 60 درصد خواهد بود ولی ما انتظار داریم این مشارکت بالای 70 و حتی 80 درصد باشد تا مردمی بودن این نظام بیش از گذشته برای جهانیان عیان شود.



آیت الله حیدری ادامه داد: تمام افرادی که توسط شورای نگهبان برای این انتخابات تائید صلاحیت شده اند؛ صالح هستند ولی وظیفه مردم انتخاب اصلح بین این افراد است و این انتخاب یک وظیفه شرعی است.



وی در خصوص شرایط اصلح بودن گفت: اعتقاد به اسلام ناب محمدی، پیروی از به ولایت فقیه در عمل و نه در تبلیغ و شعار، التزام به قانون اساسی و حرکت در مسیر قانون، تعهد به اجرای احکام اسلامی در قانونگذاری، داشتن روحیه بسیجی و جهادی، دوری از اصراف و تجملات از مهمترین شرایط یک فرد اصلح است.



امام جمعه موقت اهواز اظهار کرد: مردم به نامزدهایی رای دهند که به کانونهای قدرت و ثروت وابسته نباشد و با قدرت در برابر این موارد ایستادگی کنند و نگذارند این قبیل افراد آبروی این نظام را به باد دهند.



آیت الله حیدری ادامه داد: نباید فتنه گران و حامیان آنها، افراد منحرف و هواداران مکتب ایرانی فرصت عرضه اندام در این انتخابات پیدا کنند و مردم باید بدانند این افراد نباید به مجلس قانونگذاری ایران راه پیدا کنند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان اضافه کرد: مردم از رای دادن به افرادی که شعار قومی می دهند و می خواهند با تکیه بر احساس قومی به مجلس راه پیدا کنند خودداری کنند چرا که این افراد هیچگاه نمی توانند نماینده ای شایسته باشند.