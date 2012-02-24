نیشابور قهرمان امداد و نجات آتش نشان/ آمل کاپ اخلاق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین روز از چهارمین دوره مسابقات ورزشی آتش نشانان کشور که در رشته های امداد و نجات در ارتفاع و سنگ نوردی پیش از ظهر جمعه در سالن ورزشی غدیر آمل برگزار شد، سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی نیشابور در مجموع با کسب 200 امتیاز در صدر قرار گرفت و جام قهرمانی را بالای سر برد.



تیمهای قزوین با 135 امتیاز دوم شد و تیم اصفهان با 112 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.



در مجموع نتایج چهارمین دوره مسابقات امداد و نجات در ارتفاع، در رشته انفرادی سنگ نوردی در این مسابقات ورزشکاران نیشابور، اصفهان به ترتیب مقامهای اول تا سوم دست یافتند.



در مجموع تیمی این رشته، تیم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیشابور قهرمان شد و تیمهای قزوین و اصفهان به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.



در نتایج تیمی رشته امداد و نجات در ارتفاع، ورزشکاران تیم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیشابور جشن قهرمانی گرفته و تیمهای سبزوار و مشهد، مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.





جام اخلاق چهارمین دوره مسابقات ورزشی آتش نشانان کشور، به تیم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل اهدا و تیم گنبد کاووس جام تیم رشد و پیشرفت را از آن خود کرد.



چهارمین دوره مسابقات ورزشی آتش نشانان کشور، با حضور 86 ورزشکار آتش نشان در قالب 21 تیم به میزبانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی آمل در رشته های سنگ نوردی و امداد و نجات در ارتفاع سه روز در سالن غدیر آمل برگزار شد.



در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نفرات و تیم های برتر این مسابقات، معاون خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، فرماندار و مسئولان شهری آمل حضور داشتند.