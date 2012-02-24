شهرام اسدی: "شب واقعه" به دور از شعار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اسدی؛ کارگردان فیلم با حضور در این نشست گفت: فیلمنامه "شب واقعه" تحول یک انسان از یک نقطه به نقطه دیگر را به دور از گرفتار شدن به شعار ترسیم می‌کند.

وی که بعد از نمایش فیلم‌‌ در جمع دانشجویان سخن می گفت، در تشریح چگونگی ساخت این فیلم گفت: فیلمنامه "شب واقعه" را بنیاد شهید و امور ایثارگران در اختیار من قرار داد و با توجه به موضوع و رویکرد فیلم اقدام به ساخت آن کردم.

وی ادامه داد: معمولا در انتخاب فیلمنامه در درجه اول به دنبال لرزشی هستم که در قلبم ایجاد شود. در واقع این انقباض قلبی می‌تواند مقدمه ورود من به اثر باشد. اسدی تصریح کرد: سعی کردیم واقعیت زندگی دریاقلی سورانی را به تصویر بکشیم تا گرایشات فکری این شخصیت خلق‌الساعه نشود که در این راه «حمید فرخ‌نژاد» خیلی به ما کمک کرد و در تمام مراحل فیلمنامه همراه ما بود.

وی درخصوص بازی حمید فرخ نژاد در نقش دریا قلی سورانی در این فیلم هم گفت: انتخاب حمید فرخ‌نژاد برای این نقش به روند کار در آبادانیزه شدن "شب واقعه" کمک فراوانی کرد. در هر اقلیمی نکاتی مدنظر است که حمید فرخ‌نژاد درباره ساختن این نکات به فیلمنامه تاثیر زیادی داشت.

اسدی افزود: پس از اینکه فیلمنامه اولیه به من ارائه شد و سیر تحول شخصیت را دیدم هیچ کسی جز حمید فرخ‌نژاد در ذهنم نیامد. او به دلیل اینکه برای آن منطقه بود فرهنگ بومی آن منطقه را با خود داخل فیلم کرد. کارگردان "شب واقعه" گفت: حمید فرخ‌نژاد بهترین انتخاب برای این نقش بود و در طول کار هم با صحبت‌هایی که داشتیم جلوی دوربین با او کار راحتی داشتم.

وی درخصوص شخصیت اصلی فیلم گفت: شخصیت دریاقلی سورانی با سه مرحله اعراض از جنگ،‌تردید و یقین روبرو شده که این مراحل روند داستان را تشکیل می‌دهد.

"شب واقعه" درباره شهید دریاقلی سورانی است که بسیاری از فرماندهان جنگس او را ناجی ابادان می‌دانند. دریاقلی سورانی بعد از آنکه متوجه ورود نیروهای عراقی به ابادان از خلاف جهت مورد انتظار نیروهای ایرانی، مسیر 9 کیلومتر را شبانه با دوچرخه طی کرده و با جراحتی که داشته این خبر را به نیورهای ایرانی می دهد. او بعد از شهادت، در قطعه اموات گمنام بهشت زهرای تهران دفن شد تا اینکه مشخص شد او به شهادت رسیده است.



در پایان نمایش و نشست نقد و بررسی "شب واقعه" در دانشگاه علامه طباطبائی با اهدای لوح یادبودی به شهرام اسدی از این کارگردان قدردانی شد. طرح اکران "شب واقعه" در دانشگاه‌ها، هفته آینده هم ادامه خواهد داشت که دانشگاه سوره تهران، اولین دانشگاه میزبان این فیلم است.