به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب حجت را بر مردم تمام کرده است.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس نهم باید نصیحت خیرخواهان را جامه عمل بپوشانند، افزود: اگر کسی بداند که لایق تر از وی برای پذیرش مسئولیتی وجود دارد باید کنار برود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه باید در انتخاب افراد اصلح دقت کرد، گفت: کاندیداها نباید یکدیگر را تخریب کنند و باید در رقابتی سالم به مجلس نهم راه پیدا کنند.

وی با بیان اینکه اگر ورود به عرصه رقابت برای راهیابی به مجلس نهم به خاطر هوای نفسانی باشد، دنیا و آخرت فرد نابود می شود، گفت: سعادت دنیا و آخرت در تلاش برای کسب رضای خداست.

آیت الله محمدی بر مشارکت حداکثری و حفظ وحدت در بین مردم تاکید کرد و گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک رویداد مهم و سرنوشت ساز برای کشور است، که حضور گسترده مردم در این دوره از انتخابات تیری بر قلب دشمنان خواهد بود.

وی یادآور شد: انتخابات نشان دهنده اتحاد و همبستگی در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله محمدی اضافه کرد: حضور در انتخابات یک وظیفه است و صف‌های گسترده‌ و دشمن شکن در روز ۱۲ اسفند بار دیگر یأس و ناامیدی دشمنان را به دنبال خواهد داشت.