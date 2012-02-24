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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

امام جمعه همدان:

ملاک انتخاب کاندیداها توصیه‌های رهبر باشد

ملاک انتخاب کاندیداها توصیه‌های رهبر باشد

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: مردم ملاک و معیارهای انتخاب کاندیداها را توصیه‌های مقام معظم رهبری در نظر بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب حجت را بر مردم تمام کرده است.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس نهم باید نصیحت خیرخواهان را جامه عمل بپوشانند، افزود: اگر کسی بداند که لایق تر از وی برای پذیرش مسئولیتی وجود دارد باید کنار برود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه باید در انتخاب افراد اصلح دقت کرد، گفت: کاندیداها نباید یکدیگر را تخریب کنند و باید در رقابتی سالم به مجلس نهم راه پیدا کنند.

وی با بیان اینکه اگر ورود به عرصه رقابت برای راهیابی به مجلس نهم به خاطر هوای نفسانی باشد، دنیا و آخرت فرد نابود می شود، گفت: سعادت دنیا و آخرت در تلاش برای کسب رضای خداست.

آیت الله محمدی بر مشارکت حداکثری و حفظ وحدت در بین مردم تاکید کرد و گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک رویداد مهم و سرنوشت ساز برای کشور است، که حضور گسترده مردم در این دوره از انتخابات تیری بر قلب دشمنان خواهد بود.

وی یادآور شد: انتخابات نشان دهنده اتحاد و همبستگی در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله محمدی اضافه کرد: حضور در انتخابات یک وظیفه است و صف‌های گسترده‌ و دشمن شکن در روز ۱۲ اسفند بار دیگر یأس و ناامیدی دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1542297

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