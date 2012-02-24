ابداع پارچه ای که حرارت بدن را به برق تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماده، پارچه ای به نام Power Felt است که توسط دانشمندان دانشگاه "فورست" در کارولینای شمالی ابداع شده است.

برای ابداع این پارچه نانولوله های کربنی به شکل پوششی نمدی به یکدیگر بافته شده اند و می توانند حرارت بدن کاربر را به خود جذب کرده و سپس آن را به برق تبدیل کنند. ایده تولید حرارتی برق ایده ای جدید به شمار نمی رود اما به دلیل بالا بودن هزینه های آن از رواج چندانی برخوردار نیست.

این در حالی است که محققان میزان هزینه مورد نیاز برای تولید ماده جدید به منظور تامین انرژی یک گوشی موبایل یک دلار اعلام کرده اند. با این همه استفاده از نانولوله های کربنی می تواند از هزینه ساخت این مواد بکاهد.

بر اساس گزارش تلگراف، همچنین دانشمندان می گویند راه های متعددی نیز وجود دارد که می توان با استفاده از آنها لایه های بیشتری از این نانولوله ها ایجاد کرده و برای بهبود برق خروجی از ضخامت آنها تا حد ممکن کاست. با وجود اینکه تا زمان تکمیل نهایی این ابداع هنوز به زمان نیاز هست اما نمونه اولیه این پارچه آماده ارائه به بازار است.