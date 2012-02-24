حضور حداکثری در انتخابات کمر دشمن را می شکند/تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به موضوعات مطرح شده در سوره مبارکه حجرات، اظهار داشت: خداوند فرمود هرچه که به شما خبر رسید آنرا را بلافاصله قطعی ندانید و تحقیق کنید و مراقب باشید که ممکن است با خبر نادرست بخواهند شما را متفرق کنند.

حجت الاسلام نکونام بیان داشت: از اخبار فاسد بپرهیزید چرا که امروز دشمنان و بدخواهان می خواهند جامعه را آلوده کنند و از طریق ماهواره ها، نشریات و تلویزیون و ... می خواهند مردم را به راههای اشتباه بکشانند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: در این طور موارد انسان مومن باید همه خبر ها را صادق نپندارند و برای همه آنها ارزش قائل نشوند.

وی در ادامه به روزپنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصر الدین طوسی اشاره و عنوان کرد: این بزرگوار در طول 74 سال زندیگیش از نظر علمی و تخصص دانش و علوم اسلامی و تلاش برای فناوری و نوآوری در خدمت اسلام بوده است.

حجت الاسلام نکونام همچنین به 18 اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد: در مسئله تربیت و پرورش، ما گرفتار بخشنامه ها و دستور العملها و مسائل دست انداز نشویم و ما باید افرادی مانند اصحاب پیامبر تربیت کنبم.

وی به روز9 اسفند روز ملی حمایت از مصرف کننده اشاره کرد و تاکید کرد: همه به نوعی مصرف کنند و تولید کننده هستند وکیفیت در تولید دقت شود و قیمتها و مسائل مختلفی که پیرامون نحوه مصرف و حقوق مصرف کننده است مورد دقت قرار گیرد.

وی یادآور شد: جمعه آینده نیز بحث انتخابات را در پیش داریم و این هفته از هفته هایی است که ذهنهای بسیاری از مردم درگیر مسائل انتخابات است وانشا الله روز جمعه مهیا شویم و دینمان را نسبت به این آزمون بزرگ الهی ادا کنیم.

حضور حداکثری پیوندها را به نمایش می گذارد

امام جمعه شهرکرد تاکید داشت: نکته مهم حضور است و حضور باید حداکثری باشد، چرا که حضورحداکثری، کمر دشمن را می شکند و دشمن را نا امید می کند و پیوندها را به نمایش می گذارد.

وی عنوان کرد: حضور ما پای صندوقهای رای به طور گسترده پایه نظام اسلامی را محکم می کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: به مومنین سفارش می کنم روز جمعه انشا الله همه غسل و وضو و نیت و اخلاص پای صندوقها بروند، چرا که خداوند برای قدم قدم این مومنان پاداش می دهد.

نامزدها معیارهای اسلامی و دینی را مد نظر داشته باشند

وی یادآور شد: برای رفتن به پای صندوقهای رای خالصانه برویم و اعتقادمان این است که نظام الهی است و بر اساس قرآن و معارف اهل بیت است .

حجت الاسلام نکونام تاکید کرد: سعی کنیم انتخاب اصلح داشته باشیم و نامزدها از تفرقه بپرهیزند و اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و معیارهای اسلامی و دینی را مد نظر داشته باشند.

امام جمعه شهرکرد ادامه داد: آنچه که در اسلام مهم است رقابت سالم و عرضه شخص کاندیدا و بیان توانمندی هاپی اوست واگر شخص صالح بود به آن رای دهیم در اینصورت هم رقابت سالم است و هم وظیفه عبادی خود را انجام داده ایم.