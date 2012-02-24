بازگشت سفیر فرانسه به دمشق/ انتقاد روس ها از نشست تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "الکسی پوشکوف" رئیس کمیسیون روابط خارجه دومای روسیه گفت: نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس نه تنها دوست مردم سوریه نیست بلکه دشمن آنهاست.

وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این نشست فقط دوستان مخالفان سوریه هستند و سناریوهای غرب و اتحادیه عرب، سوریه را در ورطه جنگهای داخلی گرفتار می سازد.

پوشکوف بیان کرد: غربی ها سلاح را فقط به سوی حکومت سوریه نشانه رفته اند و مخالفان را برای انجام اقدامات خود آزاد گذاشته اند به ویژه که کمک تسلیحاتی به مخالفان از سوی خارجی ها با قوت ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی پیش بینی ها درباره به رسمیت شناخته شدن شورای ملی سوریه در نشست موسوم به دوستان سوریه افزود: این شورا فقط مورد تایید غربی هاست و پایگاه داخلی ندارد به ویژه که اعضای آن مردمی نیستند.

پوشکوف ضمن ابراز نگرانی درباره ایجاد گلوگاههای انسانی برای کمک به غیر نظامیان و استفاده نامشروع از این گذرگاهها بیان کرد: غرب در حالی که گروههای مسلح را حمایت می کند حق ندارد روسیه را مسئول کشتار درحمص معرفی کند.

وی بیان کرد: بشار اسد از حمایت مردمی زیادی برخوردار است و تصمیمی برای کناره گیری ندارد و من در دیدار که اخیرا با وی داشتم این موضوع را دریافتم. اوضاع در سوریه عادی است و شواهدی درباره خطر جنگ داخلی در آن وجود ندارد.

پوشکوف با اشاره به تعیین "کوفی عنان" دبیر کل سابق سازمان ملل به عنوان فرستاده خاص این سازمان به سوریه گفت: جامعه جهانی سازمان ملل است نه دوستان سوریه که خواهان دخالت نظامی در سوریه هستند.

از سوی دیگر منابع دیپلماتیک فرانسوی با اشاره به بازگشت "آیریک شوالیه" سفیر این کشور به دمشق از هر گونه توضیح اضافی درباره علل این بازگشت و اینکه آیا هدف خروج جنازه های روزنامه نگاران کشته شده این کشور بوده یا خیر خوداری کردند.

این در حالی است که "گنادی گاتیلوف" معاون وزیر خارجه روسیه گفت: ما از ارسال کمکهای انسان دوستانه به سوریه به شرطی که با موافقت همه طرفهای درگیر و بدون حضور نظامیان باشد حمایت می کنیم.