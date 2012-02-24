نماز جماعت صبح به صورت عمومی در اهواز اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عباسی طبرسی در خطبه های پیش از نماز جمعه امروز اهواز اظهار کرد: یکی از اولویتهای تشکیل حکومت اسلامی اقامه و اهمیت دادن به نماز بوده و این امر نسبت به سایر مسائل حکومتی نماز از جایگاه بالاتری برخوردار است.

وی افزود: آغاز هر روز با برگزاری نماز صبح و اقرار به بندگی خداوند یکی از مهمترین بخشهای زندگی یک مسلمان به شمار می رود پس چه بهتر که این اعلام بندگی و عبودیت نه به صورت انفرادی که به صورت جمعی و جماعت باشد تا بیشتر مورد قبول خداوند قرار گیرد.



طبرسی عنوان کرد: متاسفانه بسته بودن در برخی مساجد هنگام نماز صبح زیبنده نظام اسلامی نیست به همین دلیل با دستور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ستاد اقامه نماز جماعت صبح تشکل شد تا مساجد را به برگزاری نماز جماعت صبح ترغیب کنیم.



مسئول اقامه نماز جماعت صبح استان خوزستان افزود: هم اکنون نماز صبح به صورت جماعت در 150 مسجد در اهواز اقامه می شود و در برخی آنها تا 60 نفر هم شرکت می کنند ولی در برخی دیگر جمعیت کم است و ما انتظار داریم مردم استقبال بیشتری از اقامه این فریضه به صورت جماعت داشته باشند.



طبرسی با اشاره به اینکه برای گسترش این امر به کار فرهنگی و تبلیغی نیاز داریم، عنوان کرد: بر این کار تصمیم گرفته شد هر هفته روزهای شنبه یک نماز جماعت صبح عمومی با شرکت دانش آموزان، کارمندان، دانشگاهیان، بازاریان، وکلا، قضات و عموم مردم اهواز در مسجد اعظم اهواز برگزار شود تا به نوعی یک حرکت تبلیغی برای گسترش این امر برداشته باشیم.



وی از کلیه هیئت امنای مساجد اهواز خواست که هنگام صبح نباید در مسجد آنها بسته باشد و مردم باید از این مکان برای اقامه نماز صبح استفاده کنند.



طبرسی ادامه داد: همچنین به علت حضور کاروانهای راهیان نور و نیاز آنها به استفاده مساجد نباید در هیچ مسجدی در اهواز به روی مسافران و مردم بسته شود.



وی عنوان کرد: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که در مساجدی نماز صبح به صورت جماعت اقامه نمی شود که محل زندگی امام جماعت آن مسجد فاصله زیادی با مسجد دارد به همین دلیل از افرادی که دارای خودرو هستند انتظار داریم وظیفه رساندن امام جماعت مسجد برای اقامه نماز صبح را تقبل کنند.



مسئول اقامه نماز جماعت صبح استان خوزستان از کلیه نمازگذاران حاضر در مصلای مهدیه اهواز خواست که هر کدام از آنها یک فرد را برای اقامه نماز صبح به صورت جماعت به مسجد دعوت کنند تا این امر فراگیر شود.

