مشکل تربیت دینی در خارج از فضای آموزش و پرورش است

محمد بنیادی، مشاور قرآنی وزیر و مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگوبا خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که به نظر شما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه مناسبی به مقوله تربیت دینی دارد؟، گفت: رویکردی که در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش وجود دارد براساس ارتقا و اعتلای مبانی ارزشی و تربیتی و مهارتی است که مبتنی بر آموزه های دینی است.

وی افزود: با توجه به اینکه سند تحول بنیادین را کسانی تدوین کردند که در بالاترین سطح علمی و اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و تمامی صاحب نظران تعلیم و تربیت در کمیسیون های مختلف این مجموعه را مطالعه کردند و شاید قریب به بیست سال است که این سند تحول بنیادین؛ بررسی، تحلیل و حک و اصلاح و اضافه شده است و با اهتمامی که وزیر آموزش و پرورش طی دو سال داشتند، در نهایت این سند تکمیل شد و در سیزده جلسه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همین سند تحول با حضور تمامی افراد صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت این سند تصویب شده و در ادامه به امضای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که جای هیچ إن قلتی را در این سند نگذاشته و به همین دلیل اتقان و غنای و عمق آن از هر جهت با آموزه های دینی و مبانی تربیتی مرتبط است. وقتی که خودم این سند را مطالعه کردم در این سند بدون افراط و تفریط و بر پایه مبانی ارزشی و تربیتی تدوین شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

بنیادی در پاسخ به این سؤال که آیا شیوه فعلی انتقال ارزش های دینی و فرهنگی انقلاب اسلامی به نسل های بعد توسط آموزش و پرورش را مطلوب می دانید؟ اظهار داشت: اگر اعلام کنیم که این شیوه مطلوب هست بایستی پاسخگو باشیم و اگر هم اعلام کنیم که این شیوه مطلوب نیست باز باید پاسخگو باشیم.اما آن چیزی که در حال حاضر براساس مسائل تربیتی در سطح کشور و جامعه وجود دارد این است که نباید به صورت جزیره ای اندیشید و فقط انحصارا آموزش و پرورش را در بحث تربیت دینی مؤثر دانست.

این کارشناس در ادامه سخنانش تصریح کرد: چارچوب نظام مانند طرح تحول بنیادین یک مهندسی تربیتی اعم از صاحبان رسانه، صدا و سیما و سایر مراکز موثر اعم از حوزه، دانشگاه، خانه، مدرسه و جامعه دارد که باید با همدیگر هم افزایی کنند و همه یک مسیر مشخص را بعنوان هدف غایی در نظر بگیرند؛ چه شخصیت های حقوقی، چه افراد به تنهایی و چه جامعه در تجمیع حرکت ها.

بنیادی افزود: اگر به وضعیت موجود تن دهیم نمی توانیم به وضعیت های ایده‌آل و ارزشی که اسلام برای ما تصویر کرده برسیم. وضعیت موجود در هر شرایط و در هر زمانی باید اعلام کنیم که قابلیت ارتقا دارد به همین دلیل نمی توانیم بگوئیم وضعیت موجود خوب نیست، اما وضعیت موجود قابل اعتلاست و باید آن را روز به روز بهتر از گذشته ارتقاء بخشیم.

وی در پاسخ به این سؤال که ملاک های سنجش تربیت دینی در دانش آموزان چیست؟، تصریح کرد: در حدیث آمده است که "مردم را به غیر زبانتان دعوت کنید." بطور طبیعی رفتارهای جامعه اعم از نظم و انضباط، صدق و صفا و تحصیلات و سطح ارتقای دانش و بینش، مباحث اقتصادی و مبانی ارتباطات است. اگر از این جهات بخواهیم نگاه کنیم می بینیم که سطح امسال با سال های گذشته قابل مقایسه نیست و ارتقا پیدا کرده است. اما اینکه ملاکی تعیین شود و در سطح کشور قابل تحقیق باشد تا به حال امکان پذیر نبوده است.

بنیادی تأکید کرد: اینکه در جامعه مثلا میزان انضباط، نظافت حرکت های جمعی، اجرای قوانین جامعه و حتی اقامه نماز و مباحث انس با قرآن کریم و مبانی روان شناسی و ... باید بررسی و اعلام شود. بدون اطلاعات و أخذ نظرات نمی توانیم به این دست پیدا کنیم. اما آنچه که من تاکنون مشاهده کردم در درون آموزش و پرورش چون افراد تحصیل کرده و در عین حال دلسوزی هستند که یک میلیون معلم و 12 و نیم میلیون دانش آموز با همدیگر در ارتباط قرار می گیرند از این حوزه نگرانی وجود ندارد. بیشترین نگرانی ما در مباحث تربیتی و ارزشی خارج از مدرسه و در حاشیه های مدرسه و با ماهواره، اینترنت و ارتباطات های جمعی دانش آموزان با همسالان خودشان است که اینها را باید آسیب شناسی، بررسی و مرتفع کرد.

وی در تشریح فعالیت های صورت گرفته در مورد تربیت دینی دانش آموزان طی دوسال گذشته اذعان کرد: انصافا تمام کسانی که در حوزه های تربیتی کار کردند بیان می کنند که حرکت های عمیق کمی و کیفی مناسبی توسط وزارت آموزش و پرورش در این دو سال دارد انجام می شود و انجام شده که نتایجش را داریم می بینیم. اگر نگاه کنیم در این دو سال 650 دارالقرآن به 10 هزار مدرسه قرآنی تبدیل شد. همچنین برای هر دانش آموز 7 کتاب تولید و برای مدارس قرآن، سایت مجازی راه اندازی شد.

بنیادی افزود: بخشنامه ای تحت عنوان تدبیر مدارس قرآن تهیه شد، همچنین 5 هزار مدرس قرآن جذب شد. سایت مجازی حفظ قرآن راه اندازی شد که بالغ بر 3 میلیون دانش آموز ثبت نام کردند. اساساس نامه ای برگزاری المپیاد قرآنی تهیه و به تصویب هیئت دولت رسید. همچنین مسابقات قرآن و نهج البلاغه فرهنگیان برگزار می شود. اخیرا اساس نامه مدارس تخصصی قرآن که مانند مدارس تخصصی ورزش برگزار می شود تهیه شده که از کارهای جدید است.

مشاور قرآنی ویر آموزش و پرورش تصریح کرد: اعیاد و مناسبت های مذهبی در مدارس به شکل ویژه ای برگزار می شود و اساس نامه آن تصویب شد که در مدارس سراسر کشور اجرایی شود. مدارس جدید باید با نمازخانه کامل ساخته شوند و برای اقامه نماز هم 18 کتاب از پیش دبستانی تا مقطع پیش دانشگاهی برای دانش آموزان تدوین شده و 21 هزار روحانی برای اقامه نماز در مدارس حضور پیدا می کنند که اثرات زیادی دارد که قابل قیاس با سال های گذشته نیست و حرکت جهشی و عظمیمی در سطح آموزش و پرورش در حال اجراست. نزدیک به یک میلیون دانش آموز با کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی می روند که این حرکت ها تأثیر بسیار عمیقی در خود خانواده و مدرسه گذاشته است.