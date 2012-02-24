مجلس نماد مردم سالاری دینی است/ انتخاب اصلح مردم پشتوانه قوی برای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی در خطبه های نمازجمعه سنندج اظهار داشت: مجلس نماد مردم سالاری دینی است و به همین دلیل حضور مردم در صحنه بهترین پشتوانه در راستای افزایش اقتدار و توان نظام اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی است.

وی ادامه داد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی برگزاری انتخابات به عنوان بهترین شیوه در راستای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت همچنان مورد توجه قرار گرفته است و مردم نیز با مشارکت خود در این صحنه بسیار مهم نقش زیادی را در راستای تحکیم پایه های وحدت و اقتدار ملی داشته اند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی های نماینده اصلح و لزوم انتخاب مناسب مردم در استان کردستان یادآور شد: مردم باید با بررسی سوابق و صلاحیت های تخصصی افراد زمینه را برای بهترین نوع انتخاب فراهم کنند تا افرادی توانمند به عنوان وکیل مردم توانایی دفاع از حقوق آنها را در این نهاد قانونگذار داشته باشند.

وی انتخاب فردی شایسته برای حضور در مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: اقتدار مجلس شورای اسلامی وابسته به نمایندگانی توانمند و شایسته است و به همین دلیل مردم علاوه بر حضور و مشارکت حداکثری باید نسبت به انتخاب افراد صالح و شایسته اقدام کنند.

ماموستا راستی در ادامه خطبه های نمازجمعه سنندج ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم توسط نیروهای نظامی کشور آمریکا عنوان کرد: وقتی که دشمنان در مقابل ترویج و گسترش روزافزون دین مبین اسلام کم می آورند به دنبال اهانت به محور این دین الهی و اسلامی هستند.

وی گفت: دشمن از هر فرصتی در راستای جلوگیری از گسترش و نفوذ اسلام در کشورهای منطقه و جهان استفاده می کند غافل از اینکه تمامی اقدامات این چنین نتیجه عکس دارد و دشمن نمی تواند از گسترش بیداری اسلامی جلوگیری کند.

امام جمعه موقت سنندج در پایان حضور کشورهای اسلامی و مسلمان در راستای محکومیت این اقدام را خواستار شد و افزود: خروش میلیونی مسلمانان در صحنه در کشورهای مختلف برای محکومیت این اقدام یک امر لازم و ضروری است.