مردم در انتخاب فرد اصلح دچار اشتباه نشوند/ عزم و اهتمام جدی دولت برای پرداخت یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان قدس تمامی نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد و با اشاره به اهمیت برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده اظهار داشت: در این زمینه تمامی کاندیداهایی که مورد تایید هیئت نظارت و شورای نگهبان قرار گرفته اند، باید در چارچوب قانون به تبلیغات بپردازند و برنامه های خود را به مردم اعلام کنند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه شهرستان قدس، 23 نفر کاندیدا هستند که باید مردم به انتخاب افراد اصلح بپردازند تا در آینده شاهد اقدامات مطلوبی از سوی قانون گذاران در مجلس شورای اسلامی باشیم.

مردم در انتخاب فرد اصلح دچار اشتباه نشوند



این مسئول عنوان کرد: مردم باید برای انتخاب فرد اصلح، به تحقیق و بررسی بپردازند تا در انتخاب خود دچار اشتباه نشوند، همچنین در این زمینه کاندیداها نیز نباید وعده های پوچ و دور از ذهن به مردم دهند تا رای اکثریت را جذب کنند.

میراحمدی ادامه داد: تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی، عدم گرایش به جریان انحرافی، مومن، متعهد و... از جمله ویژگی های فرد اصلح برای انتخاب است که باید مردم به این موارد توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه شهرستان قدس با اشاره به اینکه مردم افرادی که وابسته به منابع ثروت و قدرت هستند را انتخاب کنند، یادآور شد: در روز جمعه هفته آینده نیز ملت همیشه در صحنه ایران با حضور و مشارکت حداکثری خود پای صندوقهای رای، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و مستکبران می کوبند.

وی با اشاره به تبلیغات منفی دشمنان برای نا امید کردن ملت ایران و عدم حضور پای صندوقهای رای افزود: در این زمینه دشمنان از رادیوهای خارجی و رسانه های خود اخباری را مبنی بر اینکه در صورت شرکت مردم در انتخابات، یارانه ها قطع می شود، اعلام کرد: تمامی این مباحث دروغی بیش نیست که دشمنان می خواهند یاس و نا امیدی را بین ملت ایران ایجاد کنند.

عزم و اهتمام جدی دولت برای پرداخت یارانه ها به مردم



خطیب جمعه شهرستان قدس در ادامه با اشاره به همت و عزم جدی دولت دهم برای افزایش میزان یارانه های پرداختی به مردم اضافه کرد: دولت اگر قصد قطع پرداخت یارانه ها را داشت، از همان مرحله اول این طرح عظیم را اجرا نمی کرد، دولت طبق برنامه ریزی در نظر دارد که پرداخت یارانه ها به مردم را ادامه دهد.

میراحمدی افزود: دشمن با این خیالهای پوشالی، قصد کم رنگ نشان دادن حضور مردم پای صندوقهای رای را دارد، اما ملت همیشه در صحنه ایران با حضور و مشارکت حداکثری خود در روز 12 اسفند هفته آینده پای صندوقهای رای، بار دیگر وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان می کشانند و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می کوبند.

قوه قضاییه اهتمام ویژه ای برای شناسایی مفسدان دارد



وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن از اختلاسی که مدت اخیر در کشور ایران رخ داد، سوء استفاده کرده اند، اظهار داشت: در این زمینه قوه قضاییه و دولت با اهتمام ویژه تمامی مفسدان فی الارض را شناسایی و آنها را به سزای اعمال خود رساندند.

این مسئول افزود: شناسایی این افراد، نشان دهنده اهمیت ویژه قوه قضاییه و دولت در رسیدگی به تخلفات در کشور است و هم اکنون پلیس بین الملل در حال شناسای افرادی است که در جریان اختلاس میلیاردی از کشور خارج شدند.