افراد رد صلاحیت شده با اسلام و انقلاب قهر نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت بر لزوم تشکیل مجلس شورای اسلامی قدرتمند تاکید کرد و افزود: مجلس قوی با حضورافراد آگاه، بیدار، با ایمان، متعهد، متخصص، ولایتمدار و خدمتگزار مردم ایجاد می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه نماینده اصلح با عملکرد، ایمان، رفتار و کردار شناخته می شود، اظهارداشت: مردم رای به کسانی که آب به آسیاب دشمن می ریزند، ندهید.

خطیب جمعه رشت تاکید کرد: مردم با تشخیص درست با حضور حداکثری در پای صندوق های رای حاضر شوید.

آیت الله قربانی همچنین درباره رد صلاحیت برخی از کاندیدا ها گفت: افراد رد صلاحیت با اسلام و انقلاب قهر نکنند.

وی اظهارداشت: برای حفظ انقلاب و اسلام باید همه با حضور مثال زدنی در انتخابات مشارکت داشته باشند تا دل امام، رهبری، شهدا و امام زمان (عج) شاد شود.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات از نماز واجب تر است، گفت: اگر 12 اسفندماه پای صندوق های رای خلوت و خالی باشد دل دشمنان و استکبار جهانی شاد خواهد شد.

وی ادامه داد: تکیه بر غرب و آمریکا برای هیچ کشوری عزت و امنیت به ارمغان نخواهد آورد از اینرو تمامی کشورهای اسلامی باید خود را آماده مبارزه با استکبار جهانی کنند چرا که عزت و سربلندی مسلمان در این راه است.