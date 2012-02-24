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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

فهرست نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در کردستان اعلام شد

فهرست نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در کردستان اعلام شد

سنندج - خبرگزاری مهر: پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در پنج حوزه انتخابیه در استان کردستان مشخص و اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه متحد اصولگرایان شش نامزد مورد حمایت خود در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان را مشخص و اسامی آنها را به صورت رسمی اعلام کرد.

بر این اساس، سید محمد بیاتیان در حوزه انتخابیه بیجار، لقمان حسنی در حوزه انتخابیه سقز و بانه، بدیع مرادی و سید منصور هاشمی نسب در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران، سید علی موسوی جم در حوزه انتخابیه قروه و مختار رشیدی در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد حائز شرایط مورد نظر جبهه متحد اصولگرایان هستند.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر عنوان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در استان و مرکز در نهایت این شش نفر به عنوان نامزدهای مورد حمایت جبهه در کردستان معرفی شدند.

عبدالکریم احمد نژاد یادآور شد: جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان در ابتدا افراد بیشتری را به تهران معرفی کرد که پس از بررسی های لازم و انجام نظرسنجی از سوی مرکز در نهایت این شش نفر به عنوان نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان معرفی شدند.

در مجموع 97 نفر برای رقابت در انتخابات استان کردستان ثبت نام کردند که پس از انصراف شش نفر در نهایت صلاحیت 58 نفر از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفت.

کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است و مردم این استان در قالب پنج حوزه نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

کد مطلب 1542313

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