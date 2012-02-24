زمینه انتخاب اصلح برای مردم فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه چناران به موضوع انتخابات اشاره کرد و افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای تاثیر مهمی در اقتدار ملی و نظام خواهد داشت.

وی تعهد به ارزش های اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه، امانتداری، پرهیز از تجمل گرایی، استقلال خواهی و بیگانه ستیزی، صداقت در گفتار و رفتار، شجاعت و شهامت، مخالفت با هواهای نفسانی، توجه به محرومین، برخورداری از تخصص و تعهد را از شاخصه های مهم انتخاب نماینده اصلح دانست.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به حوادث روزهای اخیر جهان اسلام، اهانت به قرآن کریم در افغانستان توسط سربازان آمریکایی، وقوع انفجارات عراق همزمان با خروج منافقین از پادگان اشرف، افزایش خشونت ها در عربستان و بحرین و انتخابات فرمایشی در یمن را از نقشه های شوم استکبار برای مقابله با جهان اسلام دانست.

وی تحریم نفتی اروپا و منفعل شدن این کشورها در مقابل تصمیم قاطع ایران و اظهارات و اعترافات اخیر نخست وزیر اسرائیل مبنی بر موج بیداری اسلامی و بحران اقتصادی غرب را نویدبخش پیروزی مسلمانان بر نظام لیبرال دموکراسی غرب عنوان کرد.