به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار اعضای ستاد انتخابات استان قم، عظمت هر نظام حکومتی را وابسته به وجود قانون اساسی مبتنی بر قرآن و اهل بیت، مجری قانون و رهبر شایسته و حضور واقعی مردم در عرصه های مختلف دانست و اظهار داشت: دیدگاهی که اسلامی به نقش مردم در نظام های حکومتی دارد با دیدگاه لیبرال دموکراسی متفاوت است و جلوه خاصی به حقوق آنها در تعیین سرنوشت خود بخشیده است.



وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در عرصه انتخابات مجلس نهم همچون حماسه 22 بهمن باید پرشور و گسترده باشد، تصریح کرد: مردم انتخابات را یک حماسه و جهاد الهی بدانند و با این دید حضور گسترده و پرشوری در عرصه انتخابات داشته باشند.



این مرجع تقلید افزود: مردم در این دوره انتخابات به جهانیان نشان خواهند داد که چقدر به نظام اسلامی خود علاقمند هستند و توطئه های دشمنان را خنثی می سازند.



انتخابات نمادی از مردم سالاری دینی مبتنی بر اصول و ارزش های الهی است



استاندار قم نیز در این دیدار طی سخنانی با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، آن را از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی امروز تمام ارکان این نظام الهی با رای و انتخاب مردم شکل می گیرد و مردم هستند که با رای خود بر تمام شئونات کشور حاکم هستند.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور از انتخابات به عنوان تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت عمومی و نمادی از مردم سالاری دینی مبتنی بر اصول و ارزش های الهی نام برد و تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی در سطح جهان چنین انتخابات و نقش گسترده مردمی در تعیین سرنوشت آینده مملکت آنگونه که در نظام جمهوری اسلامی تجلی می یابد، وجود ندارد.



وی انتخابات در نظام اسلامی را سالم ترین و مردمی ترین انتخابات در نظامات انتخاباتی سطح جهان عنوان کرد و افزود: در این دوره انتخابات بیش از 850 هزار نفر از مردم به عنوان اعضای اصلی ستادهای انتخابات از بازرسان و ناظران تا نمایندگان فرماندار و هیئت های اجرایی فعالیت می کنند و این نمایانگر نقش اصلی مردم و سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ابعاد ملی و بین المللی گفت: با توجه به شرایط داخلی و بین المللی نظام اسلامی، این انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قانونمداری و امانتداری از رای مردم رویکردهای مهم این دوره است.



استاندار قم افزود: با توجه به تلاش و راهبرد دشمن در کمرنگ کردن جلوه های حضور مردمی در انتخابات، حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم ، توطئه های دشمن را خنثی و خون تازه ای را در رگ های انقلاب اسلامی می دمد.



9 هزار نفر از نیروهای مردمی در قم وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده دارند



وی با اشاره به روند اقدامات صورت گرفته برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: در استان قم برای هرکرسی نمایندگی 15 کاندیدا و در مجموع 45 کاندیدا در حال فعالیت های انتخاباتی هستند و بیش از 9 هزار نفر از نیروهای مردمی وظیفه برگزاری انتخابات و اخذ آراء مردم را برعهده دارند.



حجت الاسلام موسی پور با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی در عین رقابت سالم کاندیداها، گفت: رفتارهای انتخاباتی نامزدها مورد توجه و نظر مردم است و از این رو باید تلاش کنند تا با رعایت اخلاق، تقوا و حرکت بر محور قانون سربلند و آبرومندانه از این امتحان بیرون بیایند.



استاندار قم با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری موثر کاندیداها با دست اندرکاران انتخابات استان برای ایجاد آرامش و قانونمند کردن فضای انتخابات گفت: بحمدالله در انتخابات 12 اسفند شاهد حضور آگاهانه و پر شور مردم و ثبت برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی و سربلندی ، عزت و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود.