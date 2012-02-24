به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، "آنتونیو سیموئز" پس از دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن که با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ملی فوتبال ایران در بازی با تیم ملی اردن چند نکته مثبت داشت.

وی در همین خصوص افزود: نکته اول اینکه واکنش تیم ما پس از آنکه 2 بر صفر از اردن عقب افتادیم قابل قبول بود، به طوری که توانستیم به بازی برگردیم و شکست را با تساوی عوض کنیم و دومین نکته مثبت دیگری که در تیم ملی فوتبال ایران دیده می‌شود این است که، حریفان به سختی می‌توانند بر تیم ایران پیروز شوند زیرا تیم ما جنگندگی و طرز تفکر مبارزه جویی را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

مربی تیم ملی فوتبال ایران در همین خصوص اظهار داشت: مورد مثبت دیگر به نظر من این بود که اگر بازی را نبردیم اما درخصوص برخی بازیکنان جوانی که برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شده بودند، به نتایج مثبتی رسیدیم، در واقع این موضوع در نوع خود یک پیروزی محسوب می‌شود.

سیموئز با اعلام اینکه، این دیدار بازهم به ما یادآور شد که باید بیشتر کار و تمرین کنیم، تاکید کرد: باید دیدارهای تدارکاتی بیشتری داشته باشیم و به این جوان‌ها بیشتر توجه کنیم تا موفق شویم. من فکر می‌کنم این گروهی را که جمع کرده‌ایم آینده روشنی خواهد داشت.

دستیار کی‌روش ادامه داد: البته هنوز مشکلات تاکتیکی داریم که در کادر فنی درباره آنها بحث می‌کنیم اما نکته منفی بازی با اردن، مصدومیت‌های برخی بازیکنان بود که شاید یک دلیل آن این است که شدت مسابقات لیگ ایران همانند مسابقات بین المللی نیست و این باعث مصدومیت‌ها می‌شود چرا که بازیکنان هم به لحاظ فیزیکی و هم روحی، روانی آماده چنین بازی‌هایی نیستند.

وی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش گفت: ما به واکنش بازیکنان پس از آنکه 2 بر صفر از تیم اردن عقب افتادند، افتخار می‌کنیم، البته این افتخار نه تنها برای ما که برای خود بازیکنان و برای ملت ایران است و آنها نشان دادند که برای ملت ایران حاضر به جنگیدن هستند و این بسیار ارزشمند است.

سیموئز درباره نقاط ضعف تیم ایران و رفع آنها تا مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی تصریح کرد: به نظرم می‌توانیم این مشکلات را برطرف کنیم. قطعا به ضعف ها تاکتیکی و کمبودها آگاه هستیم و برای رفع آنها کار خواهیم کرد اما در فوتبال نمی‌توان ضمانت کرد که تا مرحله بعدی مسابقات، همه مشکلات برطرف خواهد شد و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این نقاط ضعف را کاهش دهیم.