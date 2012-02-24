هزینه سرسام آور تبلیغات برخی نامزدها اخلاقی نیست/ تخریب رقیب نتیجه عکس دارد

آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه معیار رای دادن مردم در انتخابات نظام اسلامی میزان تحقق حاکمیت دین، ارزشهای اسلامی، مسائل عمومی و خدمت رسانی است، اظهار کرد: در انتخابات اسلامی جایی برای پرداختن به مسائل قبیله ای و قومیت گرایی نیست، تنها شاخصها و معیارهای ارزشی و دینی در نظر گرفته می شود.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه تدین، تخصص و رعایت مسائل شرعی، قانونی و دینی در انتخابات حرف آخر را می زند، به معیارهای اخلاقی این عرصه عمومی اسلامی اشاره و تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها باید تلاش کنند تا خودشان را به شیوه مطلوب و مناسبی معرفی کنند و از تخریب دیگر نامزدها و رقبای انتخاباتی دوری کنند؛ چرا که تخریب رقیب نتیجه معکوس می دهد.



آیت الله کعبی، هزینه های سرسام آور برخی از نامزدهای انتخاباتی را به دور از اخلاق اسلامی انتخابات دانست و عنوان کرد: نامزدهای انتخاباتی با هزینه های کمتر و معرفی خود از راه های شرعی و قانونی بهتر به نتیجه دلخواه می رسند؛ چرا که تبلیغات گسترده و وسیع نامزدهای انتخاباتی با صرف هزینه های سنگین، در میان مردم شک و تردید ایجاد می کند که این پولها و هزینه های سنگین از کجا به دست آمده؟ و در پایان نیز مردم نسبت به رای دادن به او تردید خواهند کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخاباتی نباید تبلیغات خود را به گناه سیاسی آلوده کنند، گفت: آلوده نشدن نامزدهای انتخاباتی به گناه سیاسی بدان معناست که در تبلیغات انجام شده رقیب خود را تخریب نکرده و اتهامی ناروا به دیگری نزنند و از وسائل تبلیغاتی نامشروع استفاده نکنند.



وی به وظایف علما و روحانیان نسبت به انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و گفت: روحانیت باید مردم را نسبت به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کنند؛ چرا که شرکت در انتخابات سبب اقتدار و عزت نظام می شود و به یقین که اگر مردم خواهان عدالت حقیقی هستند باید اصلح ترین را انتخاب کنند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، انتخابات را یکی از میادین بزرگ امتحان ملت ایران دانست و تصریح کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از میادین بزرگ برای امتحان ملت غیور و با بصیرت ایران است؛ از این رو این انتخابات باید بدون چالش و با رعایت امنیت کامل برگزار شود.



آیت الله کعبی با تاکید بر اینکه مردم ایران قدرت تشخیص بالایی دارند، اظهار کرد: مردم ایران همان طور که در راهپیمایی 22 بهمن ماه سال جاری با همه قوا وارد میدان شدند و به دشمنان قسم خورده نظام نشان دادند که تا پای جان از آرمانهای والای اسلامی دفاع و پشتیبانی می کنند، در این انتخابات هم برگ زرین دیگری را رقم خواهند زد؛ چرا که این انتخابات یکی از میادین پشتیبانی از انقلاب و آرمانهای امام و شهدا است.