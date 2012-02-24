دشمن در تلاش برای کاهش حضور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های امروز نمازجمعه این شهرستان با تاکید بر اینکه حضور کامل و حداکثری در انتخابات مورد انتظار است، اظهارداشت: مردم ما با با آگاهی و بصیرت و حضور پرشور خود در انتخابات مجلس نهم همه نقشه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

وی با بیان اینکه عده ای معتقدند، برای تشخیص فرد صالح نخبگان نظر اصلی را می دهند و مردم باید از آن ها تبعیت کنند، ادامه داد: اما نظر امام (ره ) و مقام معظم رهبری برخلاف این است و این دو بزرگوار معتقدند، صرف رای و نظر مردم موضوعیت دارد و پس از مشورت ملاک تشخیص فرد صالح، خود افراد هستند.

بیانات رهبری را نصب العین قرار دهیم

وی با بیان اینکه باید فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار دهیم، تصریح کرد: ما باید کسی را به مجلس بفرستیم که امامت و عدالت را خوب بفهمد و دلداده فرهنگ ولایی باشد و مردم را باور داشته باشد.

وی تصریح کرد: در آستانه رقابت های انتخاباتی باید رقابت سالم و بدون هرگونه تخریب را در جامعه شاهد باشیم.

خطیب جمعه بیرجندادامه داد: اینک ما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم و راه سعادت را با نگاه به انگشت اشاره ایشان بیابیم.

وی بابیان اینکه تمام نامزد ها حداقل صلاحیت ها را دارند، تاکید کرد: باید فردی را انتخاب کنیم که دارای حداکثر صلاحیت باشد تا بتواند به مردم خدمت کند.

حجت الاسلام علی رضایی گفت: تقوا به معنی قرار گرفتن در مهندسی رشد و تربیت الهی و عمل به تمام دستورات خداوند است.

وی قول سدید را یکی از ویژگی های انسان های با تقوا ذکر کرد و بیان داشت : برای اینکه جامعه اصلاح شود انسان ها باید از قول شدید یا همان حرف سست و تخریب یکدیگر به پرهیزند.

رضایی هدف از به وجود آمدن دین مقدس اسلام را به کمال رساندن بشریت دانست و افزود: اسلام علاوه بر اینکه با دستوراتش زمینه نجات هر شخص را فراهم می‌ کند، دینی برای نجات کل بشریت است.

وی با تاکید براینکه انسان برای رسیدن به کمال باید برای خود الگو تربیتی انتخاب کند، بیان کرد: بهترین الگو تربیتی امام علی (ع) است چرا که تمام ویژگی های یک الگو تربیتی مانند حق محور، صداقت در گفتار و عمل، تمسک به قرآن و استفاده مفید از وقت را دارد.

وی به روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد وافزود : مسئولان باید با نظارت درست زمینه را برای زندگی مناسب مردم فراهم کنند.

امام جمعه بیرجند با اشاره به 10 اسفند روز مبارزه با تبعیض نژادی بیان داشت: اسلام درهمان ابتدا با نژاد پرستی مقابله کرد و انسان های با نژاد های گوناگون را مانند سلمان فارسی در کنار عرب ها و دیگر نژاد ها قرار داد.

حجت الاسلام رضایی گفت: ولی متاسفانه هنوز دنیای غرب نتوانسته است از این الگوی اسلامی پیروی و تبعیت کند و همیشه در مبارزه با آن است.