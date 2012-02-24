نیازمند نمایندگانی مقتدر، متعهد و متخصص هستیم/ داوطلبان یکدیگر را تخریب نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک با بیان اینکه، نیازمند نمایندگانی مقتدر، متعهد و متخصص در مجلس هستیم تا مدافع اسلام و حقوق ملت باشند، گفت: افرادی که خود را آماده نماینده شدن مردم کرده اند باید گره گشای نیازهای مردم و حلال مشکلات آنان باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه، مجلس نیازمند نمایندگانی امین و اصلح است گفت: مردم باید به کسانی رای دهند که بتوانند در چهار سال نمایندگی به اسلام و کشور خدمت کنند.

وی با اشاره به اینکه، همه باید در مسیر حضور گسترده و انتخاب اصلح گام برداریم افزود: نمایندگان مجلس باید مدافع حقوق ملت و زمینه ساز اجرای عدالت در جامعه باشند.

آیت الله دری نجف آبادی انتخاب اصلح را در گروی آگاهی و دقت نظر مردم دانست و گفت: باید در زمینه تعیین سرنوشت سیاسی خود و کشور حساس باشیم.

داوطلبان یکدیگر را تخریب نکنند

وی از داوطلبان خواست با رعایت قانون از تخریب یکدیگر پرهیز کنند و در ادامه گفت: رعایت قانون از سوی داوطلبان مردم را برای شرکت در انتخابات راغبتر می کند و اعتماد ساز است.

امام جمعه اراک، حضور گسترده و پر شور مردم در پای صندوق های اخذ رای نشان دهنده یکپارچگی و همبستگی ملت و عظمت و اقتدار نظام اسلامی خواند و افزود: یکی از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری در استان مرکزی گسترش حوزه های علمیه و مدارس حوزوی است که باید با نگاهی شفاف و دقیق به آن پرداخت.

وی اظهار امیدواری کرد داوطلبان در مهلت تعیین شده تبلیغات از خود و برنامه هایشان برای مردم بگویند.

ملت در برابر فشارها کوتاه نمی آید

امام جمعه اراک در خطبه های نمازجمعه اراک با بیان اینکه دشمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات برنامه ریزی کرده است گفت: ملت از ابتدای انقلاب و سالها قبل از آن پا به پای انقلاب خود حرکت کرده است و اکنون تسلیم فشارها نیم شود.

وی افزود: مردم در 12 اسفند با حضور پرشور در پای صندوق های رای بار دیگر حضور یکپارچه وانقلابی خود را دشمنان نشان خواهد داد و دشمن را ناامید می کند.

استان مرکزی به عنوان پایگاه بزرگان دینی، نیازمند توسعه حوزه های علمیه است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه، با تاکید بر توسعه حوزه های علمیه استان مرکزی گفت: استان مرکزی به عنوان پایگاه بزرگانی همچون امام خمینی(ره) از پتانسیل خوبی جهت آموزش و پرورش طلبه و علوم حوزوی دارد.

وی تربیت دختران و پسران طلبه آینده ای روشن و موفق را در پی داشته و تشویق و ترغیب کودکان و نوجوان به این سمت نشان دهنده تفکری والا و اسلامی دانست و گفت: یکی از برنامه های مهم این استان در این زمینه تربیت بیش از 10 هزار طلبه دختر و پسر است که با حمایت و پشتیبانی خانواده ها و مراکز وابسته به زودی محقق خواهد شد.

امام جمعه اراک گفت: همچنین در فاز اول این طرح تربیت دو هزار و 500 طلبه پیش بینی شده که با دارا بودن شرایط کنونی محقق می شود.