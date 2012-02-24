مردم ایران دشمن شناس هستند/ برگزاری انتخابات سالم اولویت کاری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته میامی بر حفظ وحدت کلمه تاکید کرد و افزود: مردم در حماسه 12 اسفند و انتخابات آتی، وحدت و انسجام را به نمایش خواهند گذاشت.

وی خطاب به نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بر حفظ اخلاق و ادب در تبلیغات و سخنرانی ها تاکید کرد و گفت: حرف آخر در انتخابات را رای مردم می‌زند.

خطیب جمعه میامی با تاکید بر حضور مردم ولایتمدار و فهیم شهرستان میامی در پای صندوق های رای گفت: مردم این شهرستان همانند سایر ملت ایران اسلامی تا به امروز در عمل ثابت کرده اند که دنباله رو انقلاب، شهداء و امام شهداء و مطیع بی چون و چرای ولایت فقیه هستند.

حسینی در پایان بر حفظ رعایت اخلاق در تبلیغات انتخاباتی تاکید و از مسئولان خواست تا در فضای انتخابات ضمن رعایت اصل بی‌طرفی درصدد فراهم آوردن زمینه‌های برگزاری یک انتخابات سالم و قانونمند باشند.