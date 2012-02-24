  1. استانها
  2. سمنان
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

حسینی:

مردم ایران دشمن شناس هستند/ برگزاری انتخابات سالم اولویت کاری مسئولان

مردم ایران دشمن شناس هستند/ برگزاری انتخابات سالم اولویت کاری مسئولان

میامی - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت میامی با اشاره به اینکه مردم متمدن و متدین ایران دشمن شناس هستند، گفت: نباید یک لحظه اجازه و مهلت تبلیغات منفی به دشمنان بدهیم و باید اتحاد و وحدت کلمه داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته میامی بر حفظ وحدت کلمه تاکید کرد و افزود: مردم در حماسه 12 اسفند و انتخابات آتی، وحدت و انسجام را به نمایش خواهند گذاشت.

وی خطاب به نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بر حفظ اخلاق و ادب در تبلیغات و سخنرانی ها تاکید کرد و گفت: حرف آخر در انتخابات را رای مردم می‌زند.

خطیب جمعه میامی با تاکید بر حضور مردم ولایتمدار و فهیم شهرستان میامی در پای صندوق های رای گفت: مردم این شهرستان همانند سایر ملت ایران اسلامی تا به امروز در عمل ثابت کرده اند که دنباله رو انقلاب، شهداء و امام شهداء و مطیع بی چون و چرای ولایت فقیه هستند.

حسینی در پایان بر حفظ رعایت اخلاق در تبلیغات انتخاباتی تاکید و از مسئولان خواست تا در فضای انتخابات ضمن رعایت اصل بی‌طرفی درصدد فراهم آوردن زمینه‌های برگزاری یک انتخابات سالم و قانونمند باشند.

کد مطلب 1542323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها