سه میلیارد تومان اعتبار از بابت مشاغل خانگی به ارشاد مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: این تسهیلات به 32 شاخه و رشته فرهنگی هنری در استان پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: افراد واجد شرایط از طریق معرفی ارشاد به بانکها معرفی می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اعزام تیم هنرمندان استان، نوروز 91 به کشور عشق آباد، تصریح کرد: مازندران در سال 90 شاهد بهار برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری بوده است.

وی توفیقات هنرمندان مازندران در جشنواره های فرهنگی هنری استان، کشور و بین الملل را ستودنی دانست و گفت: بسیاری از گروه های موسیقی استان اکنون در کشورهای جهان، هنرنمایی می کنند.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه اداره ارشاد هیچ مسئولیتی در مورد ساخت مجتمع های فرهنگی و هنری و فرهنگسراها ندارد، تصریح کرد: این اداره به عنوان بهره بردار، مسئولیت ساخت بناها را برعهده دارد.

ساسان شیخی، نماینده خانه مطبوعات غرب مازندران از مدیرکل ارشاد استان به واسطه عنایت ویژه به اصحاب رسانه غرب استان قدردانی کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، این اقدام در مازندران انجام می شود.

وی بیان داشت: عدم رفع مشکلات بیمه ای خبرنگاران و تجهیز نبودن کتابخانه شخصی خبرنگاران موضوعات اساسی پیش روی فعالان رسانه ای استان است.