نصب سایبان بر ترانسفورماتورهای توزیع برق اهواز تاثیر مثبت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این تحقیق نشان می دهد که نصب سایبان و حذف اشعه خورشید بر روی ترانسفورماتورها، باعث کاهش دمای روغن تا 5.4 درجه سانتیگراد در این دستگاه ها می شود.

همچنین کاهش روغن خنک شدن سیم پیچ و در نتیجه افزایش عمر ترانسفورماتور را به دنبال خواهد داشت.



ترانسفورماتورها نقش مهمی در شبکه توزیع و انتقال برق دارند و گرم شدن بیش از حد آنها در ماه های گرم سال باعث کاهش عمر و راندمان آنها می شود.



این تحقیق در قالب مقاله از سوی عادل محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران و ابراهیم حاجی دولو و رضاکیانی نژاد استادان این دانشگاه به سومین کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ارائه شد و یکی از چهار مقاله برتر معرفی شد.



سومین کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی روزهای دوم و سوم اسفند ماه جاری در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) شهرک نفت اهواز برگزار و طی مدت آن 103 مقاله علمی و تخصصی ارائه شد.