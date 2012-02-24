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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

نصب سایبان بر ترانسفورماتورهای توزیع برق اهواز تاثیر مثبت دارد

نصب سایبان بر ترانسفورماتورهای توزیع برق اهواز تاثیر مثبت دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد که نصب سایبان بر عملکرد ترانسفورماتورهای توزیع برق در شرایط آب و هوایی اهواز تأثیر مثبت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این تحقیق نشان می دهد که نصب سایبان و حذف اشعه خورشید بر روی ترانسفورماتورها، باعث کاهش دمای روغن تا  5.4 درجه سانتیگراد در این دستگاه ها می شود.

همچنین کاهش روغن خنک شدن سیم پیچ و در نتیجه افزایش عمر ترانسفورماتور را به دنبال خواهد داشت.
 
ترانسفورماتورها نقش مهمی در شبکه توزیع و انتقال برق دارند و گرم شدن بیش از حد آنها در ماه های گرم سال باعث کاهش عمر و راندمان آنها می شود.
 
این تحقیق در قالب مقاله از سوی عادل محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران و ابراهیم حاجی دولو و رضاکیانی نژاد استادان این دانشگاه به سومین کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ارائه شد و یکی از چهار مقاله برتر معرفی شد.
 
سومین کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی روزهای دوم و سوم اسفند ماه جاری در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) شهرک نفت اهواز برگزار و طی مدت آن 103 مقاله علمی و تخصصی ارائه شد.
کد مطلب 1542329

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