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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

امام جمعه گلمکان:

مشارکت گسترده در انتخابات معادلات غرب را به هم می ریزد

مشارکت گسترده در انتخابات معادلات غرب را به هم می ریزد

چناران - خبرگزاری مهر: امام جمعه گلمکان با اشاره به این که مشارکت گسترده مردم در انتخابات تمام معادلات غرب را به هم می ریزد، افزود: ملت ایران با توجه به این مهم خود را برای یک حماسه بزرگ دیگر در 12 اسفند آماده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد منصوری در خطبه های این هفته جمعه شهر گلمکان گفت: نظام دینی کشور ما الهی و مردمی است و به همین دلیل مردم در لحظات حساس حب و بغض های شخصی را کنار گذاشته و در تعیین سرنوشت خود مداخله می کنند.

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم به وسیله انتخاب نمایندگان اصلح به ندای الهی لبیک گفته و به تکلیف شرعی خویش جامه عمل می پوشند.

وی ادامه داد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دشمنان اسلام و مسلمانان را نا امید می نمایند و مشت محکم بر دسیسه ها و توطئه های دشمنان خواهند زد.

حجت الاسلام منصوری بیان داشت: مردم جامعه اسلامی ایران به پیروی از معیارهایی که قرآن کریم و نهج البلاغه و در سیره معصومین است وبا الگو گرفتن از فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری شخص اصلح را برای تعیین سرنوشت خود و دیگران به مجلس می فرستند.

کد مطلب 1542330

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