مشارکت گسترده در انتخابات معادلات غرب را به هم می ریزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد منصوری در خطبه های این هفته جمعه شهر گلمکان گفت: نظام دینی کشور ما الهی و مردمی است و به همین دلیل مردم در لحظات حساس حب و بغض های شخصی را کنار گذاشته و در تعیین سرنوشت خود مداخله می کنند.

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم به وسیله انتخاب نمایندگان اصلح به ندای الهی لبیک گفته و به تکلیف شرعی خویش جامه عمل می پوشند.

وی ادامه داد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دشمنان اسلام و مسلمانان را نا امید می نمایند و مشت محکم بر دسیسه ها و توطئه های دشمنان خواهند زد.

حجت الاسلام منصوری بیان داشت: مردم جامعه اسلامی ایران به پیروی از معیارهایی که قرآن کریم و نهج البلاغه و در سیره معصومین است وبا الگو گرفتن از فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری شخص اصلح را برای تعیین سرنوشت خود و دیگران به مجلس می فرستند.