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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

خبر فوری/

افشای تصمیم خطرناک بانیان کنفرانس ضد سوری در تونس

افشای تصمیم خطرناک بانیان کنفرانس ضد سوری در تونس

یک رسانه ضد سوری در خبری فوری که نشان دهنده اطلاع داشتن از تصمیماتی است که قرار است در کنفرانس موسوم به دوستان تونس گرفته شود،فاش کرد این کنفرانس، شورای موسوم به ملی انتقالی سوریه را به رسمیت خواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد : کنفرانس دوستان سوریه، شوری انتقالی را به رسمیت خواهد شناخت.

روز گذشته نیز شبکه العربیه از ارائه دو طرح از سوی قطر و انگلیس خبر داده بود که در طرح قطر، بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن گروههای مخالف سوری موسوم به شورای انتقالی تاکید شده است.

این کنفرانس ضد سوری قرار است امروز با حضور 70 کشور و سازمان منطقه ای و بین المللی با فشارهای غربی ها و همدستی رژیمهای عربی و تامین تمام هزینه های مالی و لجستیکی آن از سوی رژیم قطر در تونس با وجود مخالفتها و اعتراضات گسترده قشرهای مختلف مردم این کشور برگزار شود.

این در حالی است که جمعی نویسندگان عرب و غیر عرب تاکید کردند آنچه به کنفرانس دوستان موسوم است، در چارچوب خدمت به طرح صهیونیستی قرار دارد و هر تصمیمی که در این نشست ضد گرفته شود، به نفع آمریکا و اسرائیل خواهد بود.


 

کد مطلب 1542331

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