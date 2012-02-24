مجموعه چهارده جلدی درباره سرداران شهید جهان اسلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، 14 عنوان کتاب با عنوان «زُبُرالحدید» با محوریت 14 شهید جهان اسلام پنج‌شنبه شب 5اسفند ماه در حاشیه دومین همایش سرداران شهید جهان اسلام در تالار وزارت کشور توسط وزیر دفاع و خواهر و دختر شهید عماد مغنیه و معاون اجتماعی حزب‌الله رونمایی شد.

این کتایها با موضوع شهیدان مصطفی چمران، سیداحمد متوسلیان، سیدقطب، یحیی عیاش، شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، سیدعباس موسوی، عماد مغنیه، سیدعارف حسینی، محمدباقر حکیم، محمدباقر صدر، حسین البنا، برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود نوشته شده است.

سرپرست گروه نویسندگان این مجموعه سمیه حسینی است و در هر یک از این آثار، عرصه مبارزاتی و زمینه‌های شکل‌گیری مبارزات از سوی آن شهیدان و نیز تاثیر آنان در پیشبرد مبارزات، شهادت و تاثیر شهادت آنان در جامعه و جهان اسلام منعکس منتشر شده است.

حسینی در مقدمه این مجموعه عنوان کرده است که برای حفظ وحدت محتوایی هر اثر، بینش این شهدا در مبارزه با سلطه و تلاش برای حق‌طلبی را در تدوین همگی کتاب‌ها مورد توجه قرار داده است.

این مجموعه کتاب از سوی موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی منتشر شده است.