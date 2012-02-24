  1. هنر
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

با حضور وزیر دفاع؛

مجموعه چهارده جلدی درباره سرداران شهید جهان اسلام رونمایی شد

مجموعه چهارده جلدی درباره سرداران شهید جهان اسلام رونمایی شد

مجموعه چهارده جلدی «زبرالحدید» درباره 14 شهید جهان اسلام در حاشیه همایش سرداران شهید جهان اسلام با حضور وزیر دفاع، معاون اجتماعی حزب‌الله لبنان و خواهر و دختر شهید مغنیه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 14 عنوان کتاب با عنوان «زُبُرالحدید» با محوریت 14 شهید جهان اسلام پنج‌شنبه شب 5اسفند ماه در حاشیه دومین همایش سرداران شهید جهان اسلام در تالار وزارت کشور توسط وزیر دفاع و خواهر و دختر شهید عماد مغنیه و معاون اجتماعی حزب‌الله رونمایی شد.

این کتایها با موضوع شهیدان مصطفی چمران، سیداحمد متوسلیان، سیدقطب، یحیی عیاش، شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، سیدعباس موسوی، عماد مغنیه، سیدعارف حسینی، محمدباقر حکیم، محمدباقر صدر، حسین البنا، برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود نوشته شده است.

سرپرست گروه نویسندگان این مجموعه سمیه حسینی است و در هر یک از این آثار، عرصه مبارزاتی و زمینه‌های شکل‌گیری مبارزات از سوی آن شهیدان و نیز تاثیر آنان در پیشبرد مبارزات، شهادت و تاثیر شهادت آنان در جامعه و جهان اسلام منعکس منتشر شده است.

حسینی در مقدمه این مجموعه عنوان کرده است که برای حفظ وحدت محتوایی هر اثر، بینش این شهدا در مبارزه با سلطه و تلاش برای حق‌طلبی را در تدوین همگی کتاب‌ها مورد توجه قرار داده است.

این مجموعه کتاب از سوی موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی منتشر شده است.

کد مطلب 1542334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها