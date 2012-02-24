کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ علی خاتمی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه استان زنجان افزود: لازمه رقابت در انتخابات تخریب سایرین و یا دادن وعده های غیرمرتبط و دروغین نبوده و باید با رعایت اخلاق و ارائه برنامه ها و وعده های قابل اجرا در ایام تبلیغات فعالیت کرد.

وی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، افزود: همه آحاد مختلف جامعه باید منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری را برای برگزاری انتخابات پرشور رعایت کنند.

حجت الاسلام خاتمی بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم تاکید کرد و گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات ضریب امنیت کشور را بالا می برد.

حجت الاسلام خاتمی شاخص های نمایندگان اصلح از دیگاه حضرات امام خمینی(ره) را یادآور شد و افزود: نامزدهای انتخابات در تبلیغات خود به گونه ای تبلیغ نکنند که دشمنان را به طمع بیندازند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان پایبندی به ارزشهای نظام اسلامی را از مهمترین شاخص های نمایندگان اصلح عنوان کرد و افزود: تمام افرادی که از فیلترهای شورای نگهبان عبور می کنند، افراد صالحی محسوب می شوند، اما باید در میان این افراد، به اصلح ترین و نزدیک ترین افراد به شاخص های مد نظر نظام رای داد.

حجت الاسلام خاتمی، اعتقاد به اسلام ناب محمدی و ولایت مطلقه فقیه را از دیگر شاخص ها و ویژگی های نمایندگان اصلح دانست و افزود: مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند که علاوه بر آنکه اهل تشخیص درست و اشتباه هستند، دارای تخصص و تعهد بوده و مصالح و منافع نظام را تشخیص دهند.

حجت الاسلام خاتمی، وفاداری به آرمانها و ارزشهای اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به عنوان یک اصل مهم برای انتخابات یک نماینده اصلح دانست و گفت: نمایندگان باید خود را مدیون خدا، قرآن، اسلام و خون شهدا بدانند و مردم باید آگاه و هوشیار در صحنه حساس انتخابات باشند و نباید یه افرادی رای بدهند که خود را وامدار و وابسته به مراکز قدرت و ثروت دانسته و در بزنگاه ها بر خلاف منافع نظام اقدام کنند.

وی ، اخلاق مداری و حافظ منافع پابرهنگان بودن را از دیگر شاخصه ها و ویژگی های نامزدهای اصلح دانست و گفت: باید در انتخاب افراد اصلح از علما، افراد دلسوز جامعه و مطلعین جویا شد تا به این طریق بتوان اصلح ترین ها را برای مجلس نهم انتخاب کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، به فرا رسیدن روز تربیت اسلامی، انداختن مسئولیت تربیت دانش آموزان به عهده مدرسه را غیر منطقی دانست و گفت: مردم باید متوجه باشند که فرزندان در سه محیط خانواده، مدرسه و جامعه تربیت شده و رشد می کند و هر سه این عوامل باید یاریگر رشد فرزندان باشد.

حجت اسلام خاتمی با بیان اینکه طبق تحقیقات صورت گرفته تنها بخش کمی از اوقات دانش آموزان در مدرسه است افزود: خانواده ها نباید به اهمیت نقش خود در تربیت و رشد فرزندان بی توجه بوده و تمامی این مسوولیت را به مدارس و آموزش و پرورش واگذار کنند.