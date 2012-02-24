مشارکت گسترده مردم در انتخابات تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه افزود: شرکت در فعالیت های مختلف انقلاب مسئولیتی است که بر دوش تک تک ما نهاده شده و ما باید این امانت را تا رساندن آن به صاحب اصلی انقلاب حضرت ولیعصر (عج) محافظت کنیم .

وی در ادامه از حضور باشکوه مردم ارومیه در راهپیمایی 22 بهمن امسال قدردانی کرد و اظهارداشت: انقلاب اسلامی امانتی برای مردم ایران است و ملت بزرگ ایران با حضور در آیین 22 بهمن روح امام راحل و شهدای انقلاب و دل رهبر معظم انقلاب اسلامی را شاد کردند .

حجت الاسلام حسنی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم برای حضور گسترده در پای صندوق های رای دعوت کرد و گفت: نامزدهای انتخابات مجلس نهم بدانند مردم به شما به صورت جمعی رای خواهند داد و به این وسیله دینی به گردن شما نهاده می شود و برای ادای آن همیشه باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنید .

امام جمعه ارومیه التزام به اطلاعت از ولی فقیه، اعتقاد قوی به ارزش های اسلامی، تعبد به احکام اسلام و قرآن، دارا بودن روحیه خدمتگزاری به مردم، داشتن بصیرت سیاسی و توان تحلیل مسایل روز، پرهیز از جریان فتنه گری، عدم سابقه فساد مالی و اخلاقی را از خصوصیات کاندیداهای مجلس ایران اسلامی برشمرد.

وی ادامه داد: مردم در این دوره به کسانی رای می دهند که در کنار خصوصیات فوق، متدین بوده و تخصص و تعهد لازم و روحیه ایثارگری، فداکاری، ابتکار و خلاقیت و اهل نظر بودن را داشته و وابستگی به مراکز قدرت نداشته باشد .

حجت الاسلام حسنی همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس ایران اسلامی همیشه باید به دین خدا وابسته باشند گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و همراهی مردم به پیروزی رسید در این راستا نمایندگان نیز باید حافظ این ارزشهای اسلامی باشند.

تاکید بر شرکت در نمازهای جمعه از سوی مردم و مسئولان، حکمت بعثت انبیا و امانتداری در سخن، حفظ و توسل به آموزه های قرآن کریم از دیگر محور سخنان امروز امام جمعه ارومیه در خطبه های این هفته بود.