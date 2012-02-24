مشارکت گسترده مردم در انتخابات تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه افزود: شرکت در فعالیت های مختلف انقلاب مسئولیتی است که بر دوش تک تک ما نهاده شده و ما باید این امانت را تا رساندن آن به صاحب اصلی انقلاب حضرت ولیعصر (عج) محافظت کنیم.
وی در ادامه از حضور باشکوه مردم ارومیه در راهپیمایی 22 بهمن امسال قدردانی کرد و اظهارداشت: انقلاب اسلامی امانتی برای مردم ایران است و ملت بزرگ ایران با حضور در آیین 22 بهمن روح امام راحل و شهدای انقلاب و دل رهبر معظم انقلاب اسلامی را شاد کردند.
حجت الاسلام حسنی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم برای حضور گسترده در پای صندوق های رای دعوت کرد و گفت: نامزدهای انتخابات مجلس نهم بدانند مردم به شما به صورت جمعی رای خواهند داد و به این وسیله دینی به گردن شما نهاده می شود و برای ادای آن همیشه باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنید.
امام جمعه ارومیه التزام به اطلاعت از ولی فقیه، اعتقاد قوی به ارزش های اسلامی، تعبد به احکام اسلام و قرآن، دارا بودن روحیه خدمتگزاری به مردم، داشتن بصیرت سیاسی و توان تحلیل مسایل روز، پرهیز از جریان فتنه گری، عدم سابقه فساد مالی و اخلاقی را از خصوصیات کاندیداهای مجلس ایران اسلامی برشمرد.
وی ادامه داد: مردم در این دوره به کسانی رای می دهند که در کنار خصوصیات فوق، متدین بوده و تخصص و تعهد لازم و روحیه ایثارگری، فداکاری، ابتکار و خلاقیت و اهل نظر بودن را داشته و وابستگی به مراکز قدرت نداشته باشد.
حجت الاسلام حسنی همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس ایران اسلامی همیشه باید به دین خدا وابسته باشند گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و همراهی مردم به پیروزی رسید در این راستا نمایندگان نیز باید حافظ این ارزشهای اسلامی باشند.
تاکید بر شرکت در نمازهای جمعه از سوی مردم و مسئولان، حکمت بعثت انبیا و امانتداری در سخن، حفظ و توسل به آموزه های قرآن کریم از دیگر محور سخنان امروز امام جمعه ارومیه در خطبه های این هفته بود.
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