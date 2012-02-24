مراسم اکران هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مراسم اکران فیلم ها در بخش های مسابقه، اکران عمومی، بین الملل، جهاد اقتصادی و رهاورد دورۀ هفتم اکران شد. این فیلم ها در سینما شهر قصه، سینما شهر فرنگ، سینما شهر هنر و شهر هفتم به نمایش گذاشته شد.

دو نشست در یک روز

در روز اکران هشتمین جشنواره بین­المللی فیلم 100 ،دو نشست با موضوع( آسیب شناسی فیلم های 100 ثانیه ای) در طبقه هفتم سینما آزادی برگزار شد. نشست اول با حضورعلی درستکار،مازیار میری، مجید برزگر، روانبخش صادقی و حامد شکیبانیا، اعضاء هیات انتخاب در ساعت 17 برگزار شد. در این نشست هزار و 355 اثر که نتوانسته بود به بخش مسابقه راه یابد نقد و بررسی شد و فیلمسازان جوان فرصت اعتراض به رد شدن آثارشان را داشتند.

دومین نشست روز اکران جشنواره فیلم 100 ،با حضور هیات داوران جوان،"مرجان اشرفی زاده دبیر کمیته انتخاب داوری" ،شهرام مکری، بهروز شعیبی، معین صمدی ساعت 19 در طبقه هفتم سینما آزادی برگزار شد.

در این نشست فیلمسازان و هیات داوران جوان، به پرسش و پاسخ درباره نحوه چگونگی انتخاب آثار، ملاک ومعیار هیات داوری هشتمین جشنواره فیلم 100 پرداختند.

در بخش دیگری از این نشست، "مرجان اشرفی زاده" دبیر هیات دواری هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100، یادآور شد:در تمامی جشنواره های سینمایی هر چند شاید کمی سلیقه داوران در انتخاب اثر برگزیده تاثیر گذار باشد. اما اگر فیلمسازان جوان بر اساس دانش و سلیقه ای که برگرفته از دانش عمومی سینماست و در میان همه فیلمسازان به عنوان یک چارچوب و ساختار پذیرفته شده است، فیلم بسازند. در آن صورت حتی اگر اثرشان در جشنواره ای جایزه هم نبرد،اما امکان حضور در جشنوارهای متعدد را پیدا می کند و شانس دیده شدن را در محافل سینمایی دیگر را به دست می آورد.

بهروز شعیبی" عضو هیات داوران جوان، در بخش دیگری از این نشست گفت: فیلم 100 به همان اندازه فیلم بلند مهم است و باید بارها و بارها مورد بازنگری و بازنویسی قرار بگیرد و آدم های مختلف فیلم را ببینند و نظر بدهند در غیر این صورت یک اثر هنری قبل از شکوفایی مرده است. و نباید به بهانه این که فیلم تنها 100 ثانیه است از این نکات غافل شوید.

آثار مستند همپای آثار داستانی جشنواره 100 نبود

همچنین "کیانوش عیاری" عضو هیات داوریجشنواره فیلم 100 را مهم ترین جشنواره تازه نفس برای فیلمسازان جوان در کشور دانست.

این عضو هیأت داوری جشنوراۀ فیلم 100 با اشاره به استقبال چشمگیر از جشنواره فیلم 100 و همچنین حضور کشورهای خارجی در این جشنواره گفت: جشنواره فیلم 100 یکی از مهمترین جشنواره¬هایی است برای نسل جوان فیلمساز در کشور برگزار می شود.

عضو هیأت داوری جشنوراۀ فیلم 100، درباره کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت:آثار رسیده در بخش داستانی در این جشنواره به بلوغ رسیده و ما شاهد تعداد قابل توجهی فیلم خوب و تعدادی اثر داستانی درخشان در بخش داستان بودیم.

وی افزود: در این جشنواره حرف اول و اصلی را آثار رسیده در بخش داستانی می زد آثار مستند نتوانست همپای آثار داستانی پیش بیاید. ما در این جشنواره چند فیلم کوتاه داستانی درخشان از فیلمسازان جوان داشتیم و به نظر می رسد جشنوارۀ فیلم 100 در بخش داستانی به بلوغ رسیده است.

توجه به کودکان و نوجوانان در جشنواره فیلم 100

در جشنواره فیلم 100 کودکان و نوجوانان هم فرصت خودنمایی و عرض­اندام در عرصۀ فیلمسازی داشتند. "علی جلالی" سیزده ساله یکی از فیلمسازان این جشنواره است که از شاهرود آمده بود، تا به اکران هشتمین جشنواره فیلم 100 برسد.

فیلم "200 تومانی "علی جلالی توانسته به بخش اکران جشنواره فیلم 100 برسد موضوع فیلم علی جلالی از جنس دغدغه کودکی است این که بچه های امروز با 200 تومان دیگر نمی توانند یک خوراکی بخرند و مسیر مدرسه تا خانه را خوش باشند.

فیلم " 200 تومان" قصه دختر بچه ای را روایت می کند که با 200تومان دلش می خواد موز، شیر یا کیک بخرد اما نمی تواند و بر خلاف میلش و توصیه ای که در ابتدای فیلم به او می کنند که (از دستفروش خوراکی نخرد) دست آخر مجبور می شود به اندازه 200 تومانش لواشکی بخرد که پر از مگس است.

لازم به ذکر است مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره فیلم 100 امشب راس ساعت 18:30 در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار می شود و قرار است تمام مراسم به صورت مستقیم از شبکه اینترنتی رادیویی "ایران صدا" و بخش هایی از این مراسم در شبکه IFILM" " شبکه جهانی جام جم پخش ­شود.

در این مراسم از "ژاله علو" به عنوان چهره برتر در بخش رادیویی جشنواره و از "محمدعلی باشه آهنگر"، "همایون اسعدیان" و "رویا نونهالی" به عنوان چهره­های سینمایی در بخش (سینمای اخلاق) تقدیر خواهد شد.در بخش دیگری از این مراسم از برگزیدگان هشتمین جشنواره فیلم 100، در سه بخش اصلی(داستانی، مستند، انمیشن)، در بخش ویژۀ رادیویی، در بخش ویژۀ جهاد اقتصادی و بخش حمایتی جشنواره تقدیر خواهد شد.