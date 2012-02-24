  1. استانها
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

حجت الاسلام باقری:

مردم در انتخابات استکبار را شکست می دهند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: امام جمعه علی آبادکتول گفت: مردم در انتخابات استکبار را شکست می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باقری ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه این شهرستان افزود: حضور در راهپیمایی 22 بهمن پشت استکبار را شکست و امیدواریم در انتخابات نیز اینگونه عمل کنیم.

وی اظهار داشت: حضور گسترده در انتخابات باعث تقویت نظام و استحکام ولایت فقیه می شود.

وی عنوان کرد: در جهان امروز شرایط خاصی داریم و باید پرشور در انتخابات شرکت کنیم.

امام جمعه علی آبادکتول در خصوص هتک حرمت به قرآن کریم در افغانستان گفت: آمریکاییان بدانند چنین رفتاری آنان را ریشه کن خواهد کرد.

حجت الاسلام باقری عنوان کرد: آینده از آن اسلام و قرآن است و دشمنان نابود می شوند.

وی به شرایط تقوا از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: تقوا فردی و جمعی است و انسان باید متوجه باشد و امید است در انتخابات تقوای جمعی رعایت شود.

