خروج عبدالله صالح از آمریکا/ 10 نفر در جنوب یمن کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، منابع سیاسی آگاه در یمن اعلام کردند: بسیاری از شخصیتهای بین المللی و منطقه ای از جمله "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب و "عبد اللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهوری جدید یمن حاضر خواهند شد.

از سوی دیگر منابع دیپلماتیک از خروج عبدالله صالح دیکتاتور یمن از آمریکا و ورود وی به اتیوپی خبر دادند اما برخی منابع وابسته به عبدالله صالح بدون تایید حضور وی در اتیوپی اعلام کردند: بدون تردید هواپیمایی که آمریکا را به سوی یمن ترک کرده است نیاز به فرود در یک کشور دارد.

این منابع بیان کردند: عبدالله صالح در مراسم تنفیذ حکم "عبد ربه منصور هادی" به عنوان رئیس جمهوری جدید در روز 26 فوریه(هفتم اسفندماه) حاضر خواهد شد زیرا بدون حضور وی روند تنفیذ حکم ناقص است.

از سوی دیگر منابع امنیتی یمنی اعلام کردند: در درگیری میان مخالفان و تحصن کنندگان در میدان التغییر در شهر "المکلا" در جنوب یمن ده نفر کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که "صالح یحیی سعید" معاون رئیس شورای عالی جدایی طلبان جنوب یمن گفت: استراتژی ما در حال حاضر مبارزه مسالمت آمیز است اما در صورت که موفقیتی حاصل نشود همه گزینه ها برای رسیدن به استقلال مطرح است.

از سوی دیگر "خمیس الدینی" معاون رئیس کمیته عالی انتخابات و همه پرسی یمن ابراز امیدواری کرد که نتایج نهایی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری امروز جمعه اعلام شود.

خبر دیگر اینکه "ابوبکر القربی" وزیر خارجه یمن در لندن با جفری فلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و تحولات داخلی یمن و اوضاع جهان عرب را مورد رایزنی قرار داد.

از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل ضمن تبریک به مردم یمن به خاطر برگزاری موفق انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری از همه خواست که برای مقابله با چالشها پیش رو به گفتگوهای سازنده روی آورند.