هدف اصلی تبلیغات دشمنان کمرنگ کردن مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن انتخابات مجلس نهم گفت: ملت ایران در آستانه امتحان بزرگ دیگری قرار گرفته اند.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: بسیاری از رسانه های بیگانه از ماهها قبل تبلیغات خود را علیه نظام جمهوری اسلامی و انتخابات به شدت آغاز کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: هدف اصلی این تبلیغات سو دشمنان از بین بردن وحدت و یکدلی در بین ملت ایران اسلامی است و هدف دیگر آنها کم رنگ کردن مشارکت مردم در انتخابات مجلس است.

ایشان با اشاره به اینکه ملت ایران همواره حامی و مدافع نظام و انقلاب خواهند بود، تاکید کرد: مردم باید دقت داشته باشند که خدای ناکرده فریب تبلیغات و حرفهای دشمنان داخلی و خارجی را نخورند.

آیت الله علما گفت: حضور پرشور مردم در 12 اسفندماه می تواند خط بطلانی بر تمام برنامه ها و توطئه های دشمنان نظام و انقلاب باشد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ولایتمداری و تدین ملت ایران، افزود: 33 سال از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گذرد و هنوز هم شاهدیم که مردم و ملت ایران با فداکاری و ایثار از نظام خود حمایت و پشتیبانی می کنند.

آیت الله علما در پایان گفت: داوطلبان مجلس در مسیر تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند و از تخریب و تبلیغات علیه دیگر رقبای خود به شدت پرهیز کنند.