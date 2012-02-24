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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

حجت الاسلام رفیعی:

کاندیداها از تخریب رقبای خود بپرهیزند/ رعایت اخلاق سیاسی ضروری است

کاندیداها از تخریب رقبای خود بپرهیزند/ رعایت اخلاق سیاسی ضروری است

شهریار - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت شهرستان شهریار با تاکید بر عدم تخریب رقبا از سوی کاندیداها گفت: در این زمینه رعایت اخلاق سیاسی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رفیعی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان شهریار اظهار داشت: در روز 12 اسفندماه سال جاری تمامی ملت ایران باید حضور حداکثری پای صندوقهای رای داشته باشند تا دشمنان از اجرای توطئه های خود در این کشور به طور 100 درصد نا امید شوند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در راهپیمایی روز 22 بهمن جواب قاطعی به دشمنان داد، افزود: در روز 12 اسفند نیز این مردم همیشه در صحنه حضور و مشارکت حداکثری در پای صندوقهای رای خواهند داشت.

این مسئول، شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی افراد اعلام و عنوان کرد: هر یک برگ رای، دشمنان را بیش از گذشته به این ملت و کشور نا امید می کند.

رفیعی ادامه داد: مردم شهید پرور شهرستان شهریار نیز مانند سایر استانها و شهرستانهای کشور روز 12 اسفند در انتخابات حضور می یابند و وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان می کشانند.

امام جمعه موقت شهرستان شهریار یادآور شد: مردم با هوشیاری و بصیرت، فرد اصلح، مومن، متعهد و قانون مند را انتخاب کنند.

کد مطلب 1542347

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