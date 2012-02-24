به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه بردخون با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به بحث حقوق دوست اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم کسی را بشناسیم باید بدانیم با چه کسانی دوست و همنشین است زیرا دوستان باعث خوشبختی یا بدبختی ما در دنیا و آخرت می شوند.

امام جمعه بردخون افزود: مسئولیت اولیا و مربیان در این زمینه بسیارسنگین است پس باید هوشیار و آگاه باشند و دوستان فرزندان خود را بشناسند و از آنان غافل نشوند تا به انحراف نروند.

وی اضافه کرد: امروز مسئولیت سنگین تربیت و پرورش بر عهده آموزش و پرورش است و فرهنگیان در کنار آموزش باید در این زمینه تلاش کنند زیرا والدین به کار و زندگی مشغولند و همچنین نباید بگذاریم عده‌ای خائن جوانان ما را به گمراهی بکشانند.

خطیب جمعه بردخون با اشاره به 12اسفند روز انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن از مدت‌ها پیش تلاش می کند مانع حضور مردم پای صندوق‌های رأی شود پس با توجه به سفارشات امام راحل حضور مردم در صحنه انتخابات بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: مردم باید با بررسی سوابق کاندیداها از نظر سیاسی و دینی و مشورت با علما و معتمدان آزادانه به افراد اصلح رأی دهند که در قول و عمل مدافع اسلام و نظام باشند.

رکنی حسینی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: انتخابات مصونیت بخش نظام است و هر چه حضور پررنگ تر باشد ارزش و اعتبار ملی بالاتر خواهد رفت. مردم ضمن حضور حداکثری در این آزمون بزرگ، بهترین کاندیدا را گزینش کنند که دارای شرایط نمایندگی باشد.

وی تصریح کرد: علی‌رغم تبلیغات سوء دشمن، ملت قهرمان ایران 12اسفند به کوری چشم بدخواهان پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند و کاندیدای خود را انتخاب می کنند.

امام جمعه بردخون با توصیه به کاندیداها گفت: در تبلیغات، ارزش‌های نظام را نادیده نگیرید و همدیگر را تخریب نکنید و باعث تحکیم وحدت باشید، تنها به معرفی و ارائه برنامه های خود بپردازید و از توهین و تخریب و اهانت به دیگران بپرهیزید و به رقابت سالم بپردازید.

وی خاطرنشان کرد: برخی سعی می کنند دلها را به هم بدبین کنند و با دروغ و اهانت به هدف خود برسند که کاندیداها و طرفداران آنان باید جو را سالم نگه دارند و هرکس در مصلای جمعه بردخون حضور می یابد فقط به تشریح برنامه ها بپردازد و از تخریب رقبا حذر کند و اگر چنین رویه ای را رعایت نکنند اجازه تبلیغ دراین مکان به آنان نخواهیم داد.