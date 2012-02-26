آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که ماهانه نزدیک به 10 هزار دامنه اینترنتی با پسوندهای مختلف در کشور به ثبت می رسد که دامنه لاتین نقطه آی آر (دات ir) بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران را به خود اختصاص داده است.

براین اساس شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده در مرکز دانش های بنیادی با پسوند لاتین دات ir هم اکنون 229 هزار و 30 دامنه است که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ir است و تقاضا برای دامنه فارسی ایران هنوز چشمگیر نیست.



از میان دامنه های اینترنتی فعال در کشور حدود 3 هزار و 931 دامنه اینترنتی با پسوند فارسی نقطه ایران - دات ایران - فعال است که این آمار از کاهش فعالیت آدرس های با این پسوند طی ماههای اخیر حکایت دارد.



همچنین دو هزار و 651 دامنه با پسوند co.ir و یک هزار و 515 دامنه اینترنتی با پسوند ac.ir در کشور به ثبت رسیده و فعالیت می کند.



هم اکنون 323 دامنه اینترنتی با پسوند gov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به 344 مورد فعالیت دامنه اینترنتی با پسوند sch.ir، حدود 281 مورد ثبت پسوند org.ir، حدود 155 مورد پسوند id.ir و حدود 43 مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.ir اشاره کرد.



به گزارش مهر، دامنه اینترنتی (Internet domain) پسوندی است که در بخشهای پایانی نشانی اینترنتی وبگاه‌ها می‌آید و برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



پسوندهای دامنه های اینترنتی هریک برای اهداف و امور خاصی تعریف می شود که مهمترین آن برای هر کشوری پسوند ملی است. هم اکنون هر یک از کشورهای جهان دارای یک یا چند پسوند ملی یا دامنه "سطح‌ بالای کد کشوری" هستند که برای سایت‌های آن کشور استفاده می‌شوند.



دامنه سطح‌ بالای کد ایران هم اکنون دات IR است اما دامنه ملی "دات ایران" که امکان نوشتن آدرسهای اینترنتی با حروف فارسی و از راست به چپ را ممکن می کند نیز به تصویب سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) رسیده که بر اساس آن فعالیت دامنه اینترنتی "نقطه ایران" با پشتیبانی تمامی ورژن ها و سیستمهای روز دنیا ممکن است.